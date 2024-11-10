Сегодняшнее публичное заявление победившего на выборах в США Дональда Трампа о том, что экс-госсекретаря США Майка Помпео он не будет брать в свою команду, является важным с точки зрения политики будущего президента в отношении Украины.



Во-первых, Майк Помпео был одним из самых известных сторонников политики ужесточения давления на Россию при увеличении поддержки Киева, отражая позицию "партии войны" внутри республиканцев, которая выступает против скорейшей остановки войны по линии фронта, оппонируя тем самым другой части окружения Трампа.



Во-вторых, Помпео был интегрирован во внутриукраинские расклады. Еще с ноября прошлого года он вошел в набсовет компании "Киевстар". Очевидно, что взяли его туда для лоббирования ее интересов и для решения различных проблемных вопросов с украинскими властями (тогда ходили слухи, что "Киевстар" могут объявить связанным юрлицом с подсанкционным российским олигархом Михаилом Фридманом и национализировать). По распространенной в украинских политических кругах версии, в процессе выполнения указанных выше задач в качестве члена набсовета "Киевстара" Помпео установил плотный контакт с Офисом президента Украины. Поэтому, когда Трамп победил на выборах, в частных беседах представители Банковой возлагали особые надежды на то, что Помпео окажется на одной из ключевых должностей в команде Трампа и через него украинские власти смогут эффективно решать свои вопросы, торпедируя попытки новой администрации изменить курс по войне в Украине.



Как мы уже писали, во время первого срока Трампа у Киева уже был подобный опыт "вербовки" ключевых лиц в Вашингтоне, отвечающих за украинское направление. Тогдашний президент через лоббистскую компанию BGR group поспособствовал назначению Курта Волкера спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины. На этой должности Волкер приложил немало усилий, чтоб заморозить процесс реализации политической части Минских соглашений. Понятно, что его назначение не могло быть следствием только лишь лоббизма Киева. Главную роль сыграло то, что именно такой курс хотела проводить "партия войны" в Госдепе и среди республиканцев. Однако, безусловно, лоббистские усилия украинских властей процесс значительно ускорили и упростили.



В будущей администрации Трампа наиболее очевидным кандидатом на роль "нового Волкера" был Помпео. Более того, уже прошли слухи, что он станет новым министром обороны США.



Но Трамп решил лично пресечь подобные разговоры, заявив, что Помпео в его команде не будет. Само по себе это является нетривиальным событием. Обычно, если кого-то не хотят брать на должность, об этом заявляется в приватном порядке. А публичное заявление - это, с одной стороны, политический сигнал, что на тему Украины у будущего президента иной взгляд, чем у Помпео. А с другой стороны, возможно, и показатель крайнего недовольства Трампа тем, что такие слухи вообще появились.



Тем более, что по Помпео была неприятная для республиканцев аналогия с Хантером Байденом. Трампу могли задать вопрос: почему вы требуете уголовного преследования сына Байдена за то, что тот получал зарплату в совете директоров украинской компании "Бурисма", но при этом назначаете на высокую должность Помпео, который получает зарплату в набсовете украинской компании "Киевстар".



В целом же заявление Трампа по Помпео, повторимся, важное. Тем более, что оно было не единственным из лагеря будущего президента.

Например, Илон Маск согласился с тем, что Украина платит "коррупционными деньгами" американским политикам, выступающим за продолжение войны.

"Самая недооцененная история в Вашингтоне - это то, сколько коррупционных украинских денег пытаются купить влияние. Это был не только Хантер Байден. Большинству поджигателей войны платят", - написал в Х поддерживающий Трампа американский миллиардер Дэвид Сакс.

"Да", - ответил на это Маск и опубликовал пост у себя на стене.



Не исключено, к слову, что Сакс имел в виду слухи о назначении Помпео министром обороны.



А позже сын Трампа заявил, что Зеленский "потеряет свое пособие", когда его отец станет президентом.

В сторис в Инстаграме он опубликовал черно-белый мем, где на украинского президента сыпятся доллары и подписал: "У тебя осталось 38 дней до потери пособия". Он, вероятно, имел в виду дату 17 декабря - когда выборщики официально утвердят победу республиканца на выборах.

Означает ли это, что Трамп и его команда уже определились со своей стратегией по Украине и намерены добиваться скорейшего завершения войны по линии фронта? Пока такой однозначный вывод делать преждевременно.



"Партия войны" в Вашингтоне по-прежнему сильна, а потому она продолжит свою "схватку за Трампа", а вместо Помпео может быть выдвинута и другая кандидатура на роль "нового Волкера". Тем более, что время до инаугурации ещё есть.

Кроме того, на действия Трампа по Украине, естественно, повлияет реакция РФ на предложения будущего президента США по мирному плану (если они вообще последуют). Если к пониманию Трамп и Путин не придут, это, безусловно, скорректирует американскую стратегию.



Но, так или иначе, можно констатировать, что в окружении Трампа есть влиятельная группа (и "сбитие" Помпео как раз и является показателем ее влиятельности), которая: