Майк Помпео, который был госсекретарем США при Дональде Трампе, войдет в совет директоров мобильного оператора Украины "Киевстар".

Об этом сообщает компания VEON, владеющая украинским мобильным оператором.

Помпео будет независимым неисполнительным директором в качестве партнера консалтинговой и инвестиционной фирмы Impact Investments.

Отметим, что одним из бенефициаров VEON и "Киевстара" в СМИ называют Михаила Фридмана, против которого в Украине ввели санкции, а сам он недавно вернулся в Москву.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции СНБО против девяти компаний, связанных с Фридманом и его партнерами. В частности, в отношении компаний, связанных с производителем минеральных вод "Миргородская" и "Моршинская".

В начале октября Шевченковский районный суд Киева арестовал акции мобильных операторов "Киевстар" и lifecell как принадлежащие структурам, связанным с Фридманом. Правда, позже он изменил свое решение и распространил арест только на часть акций.

"Возможно, введя Помпео в Совет директоров, совладельцы "Киевстара" хотят обезопасить компанию от подобных действий, а также от возможных санкций", - комментирует кадровое решение телеграм-канал "Политика Страны".