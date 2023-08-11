США ввели санкции против российских олигархов Михаила Фридмана и Петра Авена, а также Германа Хана, Алексея Кузьмичева и Российского союза промышленников и предпринимателей.

Об этом сообщает Управление по контролю над иностранными активами американского Минфина (OFAC).

Фридман и Авен, а также другие основатели "Альфа-групп" Алексей Кузьмичев и Герман Хан включены в SDN-список, означающий наиболее жесткие ограничения.

"Состоятельные российские элиты должны избавиться от мысли, что они могут вести бизнес как обычно, в то время как Кремль ведет войну против украинского народа. Наша международная коалиция будет продолжать привлекать к ответственности тех, кто способствует неоправданному и неспровоцированному вторжению в Украину", — сказал заместитель министра финансов Уолли Адейемо.

Напомним, Фридман с начала вторжения пытается уйти от санкций Евросоюза и Великобритании. Однако пока безуспешно, хотя, по некоторым данным, власти Британии сняли с него часть обвинений.

Против Фридмана также ввела санкции и Украина. И недавно был национализирован "Сенс-банк" (бывший "Альфа-банк Украина"), конечными бенефициарами которого были Фридман и Авен.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о сотнях россиян, в отношении которых США ввели новые санкции.