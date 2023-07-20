Правление Национального банка Украины приняло решение вывести с рынка системно важный "Сенс Банк", слухи о чьей национализации появились в начале июня.

Об этом сообщает официальный сайт НБУ.

Бенифициарами банка являются попавшие под санкции СНБО гражданин России и Израиля Михаил Фридман, гражданин России и Латвии Петр Авен, гражданин России Андрей Косогов.

Отметим, что всех троих еще в 2022 года отстранили от управления банком и лишили в ней права голоса, с того момента ожидалась национализации банка. Под нее было принято уже два закона, последний (№3111-IX) президент Владимир Зеленский подписал 16 июня 2023 года. После чего чуть не каждую неделю ожидалось, что власти заберут Сенс Банк.

И вот теперь это подтвердилось официально.

Источники сообщают, что после выхода команд Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов во главе национализированного Сенс Банка поставят Дмитрия Кузьмина. Его считают близким другом первого заместителя Нацбанка Катерина Рожкова, но называют "финансистом в простое".

Поскольку он почти 7 лет не работал в банковской системе. После того как меньше года отработал председателем Универсал Банка (с 22 августа по 23 декабря 2016 года), которым владеет Сергей Тигипко.

По данным Opendatabot, Кузьмин владеет небольшой компанией (уставный капитал 1 тыс. грн) "Имидж Плюс" вместе с неким Юрием Марченко, она специализируется на бухгалтерском учете и аудите, но также имеет право на строительные работы и оптовую торговлю.

Ранее СМИ писали о том, что после национализации Сенс Банк может возглавить Галина Пахачук, которая сейчас возглавляет в Нацбанке департамент финансового контролинга, но больше была известна руководством Приватбанка после его национализации. Первым в декабре 2016 года председателем на Приват поставили Александра Шлапака, который до того был зампредом НБУ по надзору, но после его увольнения место первого руководителя заняла Пахачук.

Также говорят, что кандидатуру 57-летней Галины Пахачук в Сенс Банк поддерживал нынешний председатель Нацбанка Андрей Пышный, однако с ней не смогли договориться по условиям. И якобы именно из-за этого национализация была отложена в начале июля — искали нового руководителя.

Напомним, еще в декабре 2022 года в Офис президента объявили о запуске национализации "Альфа-Банка", который стал Сенс Банк.

В конце мая Рада приняла законопроект, который позволяет национализировать бывший "Альфа-банк".

Как писала "Страна", Высший антикоррупционный суд национализировал активы россиян в Украине, включая "Ocean Plaza", "Метроград" и облэнерго.