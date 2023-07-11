Высший антикоррупционный суд национализировал ТРЦ "Ocean Plaza" и "Метроград", отели Premier, часть облэнерго и другие активы россиян в Украине.

Об этом сообщает сайт ГБР.

По информации бюро, ВАКС национализировал:

"Ровнооблэнерго", "Херсоноблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Кировоградоблэнерго", 7 отелей (сеть Premier), "ТРЦ "Метроград" и "Метрополис" общей стоимостью 2 млрд грн (принадлежали Евгению Гинеру);

ТРЦ "Ocean Plaza" ориентировочной стоимостью свыше 350 млн долларов (принадлежал Ротенбергам);

88,89% акций АО "Первый инвестиционный банк" (Гинера);

"Глуховский карьер кварцито"" и "Николаевский глиноземный завод" (принадлежали Олегу Дерипаске).

Также национализированы разные части уставного капитала и имущество россиян в других отраслях украинской экономики.

Что касается капитала РФ в других странах, то, как пишут зарубежные издания, западные страны не спешат конфисковывать российские активы для восстановления Украины.

Тем не менее, стало известно, что в Евросоюзе нашли способ использовать замороженные активы РФ в пользу Украины — решили направлять Украине проценты и доходы от налога на прибыль с активов российского Центробанка, это несколько миллиардов евро в год.