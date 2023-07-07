Н следующей неделе Украина планирует национализировать "Сенс Банк" попавших под санкции СНБО российских олигархов Михаила Фридмана и Петра Авена.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

В конце мая Рада приняла закон, которым открывается путь к национализации Сенсбанка.

Ранее мы писали о том, что "Альфа-Банк Украина" изменил название на "Сенс Банк".

Также мы писали о том, что власти разрешили переименовать украинскую Альфу в Сенс Банк, но не отказались от его национализации.

И о том, что в НБУ не намерены национализировать "Сенс Банк", который раньше назывался "Альфа-Банк Украина".

Ранее министр юстиции сообщил, какие активы могут конфисковать у Фридмана в Украине. Среди них Киевстар, Сенс-банк, Моршинская.

Война в Украине идет уже 499-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 7 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 498-го дня войны. Самым резонансным событием 6 июля стал ночной удар россиян ракетами "Калибр" по Львову: по городу попали три ракеты, еще семь были сбиты. В результате удара есть погибшие и раненые мирные граждане. Между тем продолжают поступать заявления о том, чего ждать Украине от предстоящего в Вильнюсе саммита НАТО. В Киеве заявили, что встреча не удовлетворит ожиданий украинского общества.

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