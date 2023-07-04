НБУ запретил брать дополнительные комиссии за обмен валютных банкнот в Украине

Национальный банк Украины (НБУ) запретил финансовым учреждениям страны брать с клиентов дополнительные комиссии за обмен валютных банкнот.

В своих соцсетях регулятор написал о двух запретах:

Отказывать клиентам в валютообмене, если счетчик или детектор на кассе подтвердил подлинность банкнот.

Устанавливать дополнительную комиссию или ограничение на обмен подлинной валюты в зависимости от ее номинала, дизайна или года выпуска.

Во втором пункте НБУ имеет в ввиду обмен старого или белого доллара (1996 года выпуска). Белый доллар часто отказываются обменивать в банках и небанковских обменниках или требуют за такой обмен до 5% комиссии.

Первое требование (за отказ в валютообмене) власти озвучивали еще в июне, и даже установили штрафы (от 400 тыс. грн и выше) за отказ принимать валютные банкноты, если они настоящие — не были признаны фальшивыми при прогонке через счетную машину или детектор. А вот второе требование — о комиссиях — уже новое. Ведь раньше Национальный банк не указывал финансистам на то, какие тарифы им устанавливать на свои услуги.

Однако сейчас НБУ прямо заявил, что банки и обменки не имеют права взымать дополнительную комиссию, если установлена подлинность валютной наличности. Вне зависимости от года выпуска и дизайна, точно имея в виду старые купюры, поскольку с обменом новых купюр у населения проблем и не было.

Единственный случай, когда НБУ позволяет брать комиссию с населения — это когда обменивается ветхая банкнота, поскольку ее нужно принимать на инкассо и вывозить для обмена за границу. Хотя при этом регулятор не указывает допустимые граничные размеры этих комиссий, а на практике они достигают 30% суммы.

Впрочем, запрет Нацбанка на взыскание с людей допкомиссии за обмен старого доллара только на первый взгляд выглядит грозно. У банков есть простой способ его обходить. Они могут не брать с клиента комиссию, однако им не запрещено устанавливать заниженный курс при таком валютообмене — минимальная планка здесь 36,6 грн/$ (официальный курс НБУ). А значит человек все равно будет платить за такой валютообмен, хотя и в другой форме.

Ранее стало известно, что НБУ будет штрафовать обменки и банки за отказ принимать старую и ветхую иностранную валюту, а глава НБУ пригрозил банкам и обменникам лишением лицензии за отказ принимать ветхую валюту.