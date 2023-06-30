В Украине сохраняется проблема с приемом банками и небанковскими обменниками ветхой и старой иностранной валюты (1996 года выпуска), и люди продолжают жаловаться на отказы менять такие банкноты. Сегодня, 30 июня, Нацбанк начал ее решать за счет финансовых компаний - расширения их возможностей по работе со счетами.

Национальный банк утвердил постановление №88, которым отменил ограничения для финкомпаний по снятию гривны и инвалюты со своих счетов для подкрепления касс - на нужды валютообмена. То есть на них больше не будет распространяться лимит в 100 тысяч грн/месяц (с исключениями по выплате зарплат работникам и пр.) из валютных ограничений постановления НБУ №18 от 24 февраля 2022 года.

Это, во-первых, даст возможность небанковским обменникам также, как и банкам принимать у населения изношенный доллар/евро на инкассо под комиссию и сдавать банкирам под вывоз из страны.

Средний размер такой комиссии сейчас находится в рамках 30%: устанавливается либо комиссия, либо заниженный валютный курс.

Во-вторых, обменники финкомпаний смогут свободнее обменивать людям так называемый белый или старый доллар (1996 года) на синий/новый (2010 года выпуска).

"Банки готовы менять финансовым компаниям белый доллар на синий под 1% комиссии, а с населения за это продолжат брать 5%. Вот на этой разнице в комиссиях небанковские обменники начнут зарабатывать и перестанут отказывать украинцам в таком обмене, это станет выгодным бизнесом", - объяснили "Стране" в одном из банков.

Финансисты пока не берутся предсказывать, сколько времени может потребоваться на решение проблемы с валютными банкнотами.

Но отмечают, что именно на небанковские кассы приходится большая часть валютообменного рынка Украины.

"На текущий момент валютные лицензии имеет 31 украинская финансовая компания плюс "Укрпочта". У этой 31 компании в реестре зарегистрировано 3 300 отделений, а "Укрпочта" валютообменом не занимается (хотя у нее 11,7 тыся отделений). В то же время по оборотам около 80% рынка держат именно небанковские обменники", - объяснил источник "Страны" на финансовом рынке.

Напомним, НБУ будет штрафовать обменки и банки за отказ принимать старую и ветхую иностранную валюту.

Также мы рассказывали, почем банки собирают ветхий доллар/евро и куда отвозят.