Обменники и банки должны принимать все доллары США – даже выпущенные еще в 1914 году.

Об этом заявил глава Нацбанка Андрей Пышный в эфире телемарафона.

По его словам, в случае отказа в обмене или за предложение уплатить дополнительную комиссию финансовые учреждения будут лишать лицензий.

"Теперь кассир в отделении банка, в обменном пункте не имеет права вам отказать, если валюта, купюра, которую вы даете для обмена, прошла счетчик и детектор. Все, точка. Я хочу, чтобы услышали это все – и валютообменники, и граждане. Если вам вдруг отказывают, пытаясь предъявить какой-либо приказ или объясняя что-либо – вы всегда можете обжаловать эти действия непосредственному руководству в этом отделении банка. И обязательно это сделайте", – сказал руководитель НБУ.

Напомним, некоторые обменники начали брать комиссию за обмен долларов старого образца, а украинцы продолжают жаловаться на отказы менять такие банкноты.

Ранее мы писали, что Национальный банк Украины будет штрафовать обменки и банки за отказ принимать старую и ветхую иностранную валюту.