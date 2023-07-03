Комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики проведет обсуждение ситуации с обменом валют из-за многочисленных отказов банков и обменников принимать ветхую валюту.

Заседание состоится в среду, 5 июля, с участием Национального банка и Национальной полиции Украины.

Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

"В среду заслушаем на комитете доклад НБУ и правоохранителей по исправлению ситуации с обменом "изношенной" валюты и работы черных обменников", - говорится в сообщении.

По словам Гетманцева, заседание состоится в онлайн-режиме.

Напомним, накануне глава Нацбанка Андрей Пышный пригрозил банкам и обменникам лишением лицензии за отказ принимать ветхую валюту. По его словам, обменники и банки должны принимать все доллары США – даже выпущенные еще в 1914 году.

Сообщалось, что некоторые обменники начали брать комиссию за обмен долларов старого образца, а украинцы продолжают жаловаться на отказы менять такие банкноты.

Ранее мы писали, что Национальный банк Украины будет штрафовать обменки и банки за отказ принимать старую и ветхую иностранную валюту.