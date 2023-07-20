США вводят санкции против широкого круга юридических и физических лиц в области обороны, технологий, финансовых услуг и энергетических отраслей России.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем телеграм-канале.

Санкции коснутся около 120 юридических и физических лиц, в том числе тех, которые находятся в Кыргызстане.

Под ограничениями оказываются российские производители оружия и высокотехнологичные отрасли, поддерживающие оборонную промышленность России, а также компания из Сербии и Тинькофф банк.

Напомним, что Кремль вынудил банкира Тинькова продать его долю в банке "Тинькофф" после того, как владелец раскритиковал войну в Украине.

Сегодня Британия сняла санкции Тинькова.

Война в Украине идет уже 512-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 511-го дня войны в материале "Самая масштабная атака на Одессу, Россия объявляет морскую блокаду Украины, почему Путин не едет в ЮАР". 19 июля Россия нанесла массированный удар по Украине ракетами и беспилотниками, причем большинство прилетов пришлось на Одессу. Мэр города заявил, что такого обстрела города не было с начала войны. Также одной из обсуждаемых тем дня стала новость о том, что президент РФ не поедет в ЮАР на саммит БРИКС.

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