Британия закрыла дело на российского олигарха Михаила Фридмана. Его подозревали в уклонении от санкций и отмывании денег при выдаче кредита.

Об этом сообщило Агентство по борьбе с преступностью (NCA).

Расследование в отношении других фигурантов дела продолжается.

В декабре к Фридману в Лондоне пришли с обысками, изъяв деньги и имущество. По данным The Times, сейчас власти признали, что обыск был незаконным, и все изъятое должны вернуть.

В апреле уже сообщалось, что власти Британии сняли с российского банкира Михаила Фридмана.

Напомним, недавно СБУ предъявила олигарху подозрения в финансировании войны - утверждая, что он вложил 2 млрд рублей в военные заводы РФ.

В августе ему объявили подозрение в выведении средств из "Альфа-Банка Украина" (до его национализации) на сумму около 700 млн гривен.

Незадолго до этого против Фридмана ввели санкции США. Он включен в SDN-список, означающий наиболее жесткие ограничения.

Война в Украине идет уже 570-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 сентября 2023 года в онлайне.

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