Британия закрыла дело на российского олигарха Михаила Фридмана
Британия закрыла дело на российского олигарха Михаила Фридмана. Его подозревали в уклонении от санкций и отмывании денег при выдаче кредита.
Об этом сообщило Агентство по борьбе с преступностью (NCA).
Расследование в отношении других фигурантов дела продолжается.
В декабре к Фридману в Лондоне пришли с обысками, изъяв деньги и имущество. По данным The Times, сейчас власти признали, что обыск был незаконным, и все изъятое должны вернуть.
В апреле уже сообщалось, что власти Британии сняли с российского банкира Михаила Фридмана.
Напомним, недавно СБУ предъявила олигарху подозрения в финансировании войны - утверждая, что он вложил 2 млрд рублей в военные заводы РФ.
В августе ему объявили подозрение в выведении средств из "Альфа-Банка Украина" (до его национализации) на сумму около 700 млн гривен.
Незадолго до этого против Фридмана ввели санкции США. Он включен в SDN-список, означающий наиболее жесткие ограничения.
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