Народный депутат Нестор Шуфрич заявил, что после начала войны "нациками" в Украине стали все, даже он.

Об этом он сказал в зале Печерского районного суда.

Нардеп сообщил, что об этом же он говорил в эфире российского ТВ 1 марта 2022 года. По словам Шуфрича, тогда он сказал, что ВСУ капитулировать не будут и потребовал вывода российских войск из Украины.

Напомним, сегодня СБУ вручила нардепу подозрение в госизмене. Шуфрича подозревают в том, что он систематически распространял нарративы Кремля о том, что украинское государство якобы искусственное образование, что у Украины и России единая история и что украинцы и россияне якобы один народ. Таким образом Шуфрич пытался развить пророссийские настроения в украинском обществе, считают в СБУ.

Печерский суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 дней без возможности внесения залога.