Народный депутат и глава парламентского комитета по свободе слова Нестор Шуфрич в Печерском райсуде Киева прокомментировал в суде найденный у него проект соглашения о дополнительных полномочиях для Донецкой и Луганской областей, написанный в 2014 году.

По словам нардепа, это был компромисс, с помощью которого предполагалось остановить войну на Донбассе.

Проект предполагал предоставление для местных властей полномочий по согласованию назначений губернатора, глав УВД и областной прокуратуры, а также прав для областей в отношении русского языка.

Как сказал Шуфрич, этот документ "находился на согласовании в ОБСЕ", но стал неактуальным после того, как Петр Порошенко отдал приказ о наступлении на Донбассе 30 июня 2014 года.

"Страна" сообщала, что сегодня телеграм-каналы опубликовали проект предоставления Донбассу автономии, датированный июлем 2014 года и за подписью Виктора Медведчука и Шуфрича, который, как утверждается, нашла СБУ во время обыска у нардепа.

Напомним, СБУ сегодня написала о вручении нардепу Шуфричу подозрения в госизмене.