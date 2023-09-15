В Печерском районном суде Киева началось заседание по избранию меры пресечения народному депутату и главе парламентского комитета по свободе слова Нестору Шуфричу.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Прокуроры попросили для нардепа арест без возможности внесения залога. Также прокуратура просила сделать процесс закрытым, ссылаясь на гостайну. Шуфрич и его адвокаты настаивали на открытом суде.

Адвокат Шуфрича Александр Тананакин рассказал "Стране", что в итоге по ходатайству прокуратуры суд решил проводить заседание в закрытом режиме.

Между тем сам Шуфрич перед судом назвал смешным обвинение в госизмене, выдвинутое ему прокуратурой. Нардеп сказал, что ему в вину ставят несколько депутатских запросов по похищению судьи Николая Чауса, причем под некоторыми стоит чужая подпись.

"Суть подозрения Шуфричу сводится к тому, что он слишком активно на протяжении 2021 года интересовался обстоятельствами исчезновения судьи Чауса, чем, собственно, и совершил государственную измену. Мне сложно это комментировать, но тем не менее", - сообщил "Стране" его адвокат Тананакин.

Напомним, сегодня стало известно, что СБУ задержала нардепа Шуфрича.

Вскоре СБУ заявила о вручении нардепу подозрения в госизмене.