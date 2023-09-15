Источники в правоохранительных органах подтверждают "Стране" обыск у Нестора Шуфрича по делу о государственной измене.

Сообщается, что Шуфрича еще не задержали. На данный момент у него проходит обыск.

Сегодня утром Telegram-каналы написали о задержании Шуфрича и об обыске в его доме в Козине. По предварительным данным, Нестору Шуфричу вменяют госизмену за "распространение российской пропаганды" на телеканалах.

Напомним, в мае прошлого года Шуфрич заявил, что вернулся в Украину. Свою поездку в Европу он объяснял семейными обстоятельствами.

Война в Украине идет уже 569-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера одной из главных новостей дня был удар ВСУ под Евпаторией. ВСУ подтвердили удар по расположению российского комплекса ПВО, без конкретизации названия. Российские паблики сообщали, что пострадал комплекс С-300. Его сначала "разрядили" дронами (то есть он расстрелял весь боекомплект), а затем выпустили ракету "Нептун".

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