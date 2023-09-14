Анализируем итоги 568-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Украинский Генштаб вчера и сегодня сообщал о частичных успехах к югу от Бахмута - в Клещеевке, Андреевке и Курдюмовке.

После этого замминистра обороны Анна Маляр заявила, что ВСУ освободили Андреевку. Но позже украинские паблики, а затем и 3-я ОШБр, которая воюет сейчас на бахмутском направлении, опровергли это заявление. По их данным, победные реляции являются "ошибочными и преждевременными".

"Сейчас продолжаются серьезные и тяжелые бои в районах Клещеевки и Андреевки. Подобные заявления вредны, несут угрозу для жизни личного состава и вредят выполнению боевых задач", - говорится в сообщении.

Ранее об этом же заявил украинский военный паблик DeepState. По его данным, ВСУ зашли в село, но там еще остаются россияне. Позже Маляр отредактировала свое сообщение, удалив оттуда упоминание о взятии Андреевки, а саму ситуация назвала "информационным сбоем". Отметим, что это, пожалуй, первый такой масштабный "коммуникационный сбой" с начала войны, когда подразделение ВСУ официально и прямо опровергает сообщения Минобороны. Причем в столь резкой форме, обвиняя одного из руководителей МО во "вредительстве".

Интересно, что со стороны россиян также идет достаточно противоречивая информация о ситуации в Андреевке и в Клещеевке.

На прошлой неделе часть российских военных пабликов написало, что, предположительно, из Андреевки армия РФ уже вышла. Но в последние дни россияне сообщали, что подошли резервы и российские военные начали контратаки, пытаясь отбить потерянные позиции в районе этих населенных пунктах.

Так что ситуация, вероятно, там действительно меняется динамично.

Андреевка и Клещеевка - это два важных пункта на южном фланге Бахмута, близ которых находятся господствующие высоты. Их взятие позволит украинским войскам развернуть наступление далее на восток, пытаясь охватить Бахмут с юга. Но для этого нужно пройти еще большое расстояние и преодолеть сопротивление россиян, которые, как писалось выше, перебрасывают сюда резервы. Задача эта будет непростая. С учетом того, что бои за ту же Клещеевку идут еще с мая и до сих пор, как заявляют в ВСУ, еще не закончены (подробнее о ситуации на бахмутском направлении мы писали здесь).

На южном фронте, по данным украинского Генштаба, россияне контратаковали в районах Малой Токмачки и Вербового, но, как заявляет ведомство, понесли большие потери. Российские телеграм-каналы утверждают, что ходе этих контратак "были зачищены несколько посадок".

Одна из главных новостей дня - удар ВСУ под Евпаторией. С ночи российские паблики показывали видео ночного взрыва, а министерство обороны РФ заявило о сбитии 11 беспилотников.

Позже украинские СМИ сообщили, что с помощью дронов и ракет "Нептун" был уничтожен российский комплекс ПВО "Триумф" С-400.

Официально ВСУ подтвердили только удар по расположению российского комплекса ПВО под Евпаторией, без конкретизации названия. Российские паблики сообщают, что пострадал комплекс С-300. Его сначала "разрядили" дронами (то есть, он расстрелял весь боекомплект), а затем выпустили ракету "Нептун".

Отметим, что это уже второй подряд ракетный удар по Крыму. Вчера, напомним, был прилет по Севастополю, где был поражен Большой десантный корабль "Минск" и подводная лодка. И, скорее всего, удары будут продолжены - по кораблям, по системам ПВО и по объектам инфраструктуры, включая Крымский мост (движение по его левой части как раз сегодня вновь запустили после июльского удара). Помимо военного эффекта это имеет и эффект психологический. Это как бы ответ на вопросы "почему мы не зашли в Крым весной и летом, как обещали украинские власти". Такими ударами хотят в том числе показать, что в этом направлении уже "идет работа" и поддержать в обществе веру в победу, несмотря на отсутствие прорывов на фронте.

Также такие удары - попытка спровоцировать рост пораженческих настроений в России и недоверия к командованию армии и к руководству РФ, которое не может такие удары предотвратить (эту тему уже подхватили остатки пригожинской сетки телеграмм-каналов).

Впрочем, россияне наверняка также попытаются минимизировать ракетные удары в будущем, усиливая ПВО и делая выводы из результативных попаданий. Но полностью исключить вероятность новых попаданий, естественно, нельзя. Поэтому в РФ вновь начала широко обсуждаться идея запретить публикации прилетов, также как это было сделано еще в начале войны в Украине.

Теперь об ударах по Украине.

Ночью запускалось 22 "Шахида", сообщают Воздушные силы ВСУ. Из них смогли сбить 17. Пуски были в направлении Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей. Официально сообщалось лишь об уроне в Сумской области, где пострадали магазин и баня.

Значение визита Кима в РФ

После визита северокорейского лидера в Россию, Путин принял его приглашение поехать в КНДР. То есть, визит Ким Чен Ына прошел, судя по всему, со знаком "плюс" для двух стран. И, хотя официально этого не подтверждалось, западные СМИ уже обсуждают параметры возможной военной сделки.

The Economist предполагает, что КНДР может попросить у Кремля доступ к российским технологиям производства ракет, спутников и подводных лодок - взамен на передачу артиллерийских снарядов.

Эти технологии позволят Пхеньяну улучшить дальность, надежность и гибкость северокорейской системы доставки ядерного оружия. Издание считает, что выбранное место встречи Путина и Ким Чен Ына - космодром "Восточный" - "дало не слишком тонкий намек на то, что может произойти дальше".

Для Украины передача РФ северокорейских боеприпасов будет означать перекос установившегося недавно паритета обратно в сторону Кремля, а значит замедление продвижения ВСУ в ближайшие зимние месяцы, считает издание. У КНДР есть миллионы артиллерийских снарядов советского типа и "примитивная промышленная мощь для производства еще большего количества оружия". Уровень отказа этих снарядов высок - до 20%. Но для РФ "это гораздо лучше, чем ничего".

Также Ким Чен Ын может предложить Путину и другое оружие, например ракеты или гаубицы. Подробнее о том, что КНДР потеницально может передать РФ, мы писали здесь.

"Таким образом, хотя непосредственным эффектом любой сделки может быть просто усложнение жизни украинских солдат, она также может в конечном итоге изменить ядерный баланс в Азии", - пишет издание и напоминает, что РФ в 2000-х подписала международный режим санкций, введенный в отношении Северной Кореи.

The Economist считает, что важной будет реакция Китая, который на словах заявляет, что опасается распространения ядерного оружия. А Запад The Economist призывает в ответ увеличить поставки оружия Украине и подтвердить, что США продолжат предоставлять "ядерный зонтик" своим союзникам в Азии.

Дипломатический фронт

Владимир Зеленский может на следующей неделе оказаться за одним столом с Лавровым на заседании Совбеза ООН на следующей неделе, пишет газета Рolitico.

Украинский президент отправится в США, чтобы лично присутствовать на заседании Генассамблеи ООН. Там же может состоятся и специальное заседание Совбеза ООН по Украине.

В таком случае Зеленский окажется за одним общим столом с представителем России, говорят источники издания. Скорее всего, это будет министр иностранных дел РФ Лавров.

Впрочем, это лишь декорация к тому, что Зеленский в США планирует "использовать обаяние один на один, чтобы убедить ряд колеблющихся стран поддержать Киев против России".

"Чтобы обеспечить всеобъемлющий, долгосрочный мир, нам нужно нечто большее, чем просто политическая поддержка Запада. Мы должны привлечь к участию много стран, в том числе стран Глобального Юга, потому что их голоса имеют значение", - сказал изданию высокопоставленный украинский чиновник.

У Зеленского в Нью-Йорке будет две основные задачи, пишет издание: заручиться поддержкой своего мирного плана и найти решение по экспорту зерна.

В частности, украинский президент хочет убедить страны "глобального Юга" оказать давление на Кремль, чтобы тот прекратил "негативные действия в Черном море", которые привели к резкому росту цен на продовольствие во многих местах.

"Это будет тяжелая задача", - комментирует Рolitico.

С этим согласен и Wall Street Journal. "Западу не удалось переманить друзей России на сторону Украины", - пишет газета, имея ввиду страны "глобального Юга".

По оценке издания, несмотря на усилия Киева и западных столиц, "многие из крупнейших развивающихся экономик, включая Индию, Бразилию и Южную Африку, остаются нейтральными в отношении войны". И помогают России обходить санкции.

"В последние месяцы, по словам дипломатов и наблюдателей, готовность международного сообщества публично критиковать Россию уменьшилась. Ряд развивающихся стран выступили против призывов Украины и ее сторонников потребовать от России репараций за ущерб, причиненный войной, и создать международный трибунал, преследующий руководство России", - пишет WSJ.

Эксперты говорят, что Запад недооценил степень враждебности по отношению к США и Европе в некоторых частях мира, а также желание ведущих игроков, таких как Бразилия и Южная Африка "отстаивать свою независимость и интересы на международной арене".

Сообщается, что на встрече мировых лидеров на Генассамблее ООН на следующей неделе развивающиеся страны, "похоже, стремятся переключить глобальное внимание на свои приоритеты: глобальное неравенство и облегчение долгового бремени".

Со стороны Запада вчера и сегодня звучали разноречивые оценки ситуации в Украине. Которые, впрочем, показательны с той позиции, что в Европе и США могут быть разные мнения насчет переговоров и окончания войны.

Министр обороны Италии заявил, что надеется на завершение войны в Украине в течение семи-восьми месяцев, то есть до конца весны. "Я надеюсь, что дипломатическое решение будет найдено в достаточно короткие сроки, в течение следующих семи или восьми месяцев. Это моя надежда", — заявил Гуидо Крозетто в комментарии la Repubblica.

Он считает, что начать переговоры можно с прекращения огня.

А вот США пока не видят возможности завершить войну в Украине "на своих условиях". Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"Очевидно, что этого не случится прямо сейчас", — сказал он, отвечая на вопрос о возможности урегулирования украинского кризиса.

При этом чиновник перечислил условия для мира, которые устраивают Вашингтон. Среди них Кирби указал вывод российских войск, уважение суверенитета Украины и ее успехи в возвращении потерянных территорий.