Одна из главных интриг дня - о чем договорились на встрече во Владивостоке президент РФ Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Официально суть переговоров не раскрывали. Но на Западе считают, что Россия и Северная Корея готовят военную сделку, по которой КНДР будет поставлять РФ боеприпасы и артиллерийские системы, что поможет Москве нарастить интенсивность огня в Украине.

Пока никто никаких договоренностей не подтверждал. Но судя по тональности визита, некие военные соглашения могут быть заключены.

В этом контексте интересно проанализировать, что КНДР может в принципе поставить россиянам.

По данным американской разведки, которые приводила газета New York Times, это могут быть миллионы снарядов и ракет. Считается, что артиллерия - ключевой род войск Северной Кореи, которая регулярно грозит своим южным собратьям "огненным валом" в случае нападения.

Лондонский Международный институт стратегических исследований в докладе за 2023 год сообщал, что на вооружении у Северной Кореи состоит не менее 21,6 тысячи разного рода артсистем, боеприпасы к которым КНДР производит сама. Считается, что в Северной Корее накоплен большой запас 122-миллиметровых и 152-миллиметровых снарядов (это как раз российские калибры), а также целые арсеналы разнокалиберных минометных мин и ракет для РСЗО.

По рейтингу Global Firepower - 2022, КНДР по количеству реактивных систем залпового огня находится на пятом месте в мире. Если эти установки штатно снабжены боеприпасами, то их у корейцев, по всей вероятности, очень много.

Также Северная Корея сама производит противотанковые комплексы и ракеты к ним - в основном советского и российского образцов.

Сложно сказать, какая часть этих арсеналов реально пригодна к использованию. Впрочем, известно, что у КНДР имеются и более современные образцы вооружений. В частности, управляемая ракета KN-09, которая запускается из одноименного комплекса РСЗО (как считается, разработанного по модели китайской аналогичной установки WS-1B). Она летит на расстояние 180 километров - то есть существенно дальше, чем HIMARS, и наводится тоже по спутнику. У пусковой установки восемь направляющих стволов.

У россиян большой дефицит именно таких дальнобойных системам, что мешает им вести эффективную контрбатарейную борьбу на линии фронта (так называемая "проблема 30+", о которой мы уже писали).

Есть у КНДР и "сверхтяжелая" установка залпового огня KN-25 с ракетой на 600 миллиметров, которая способна лететь на 380 км. Эта ракета также управляется по спутнику, и, как считается, сочетает качества РСЗО и оперативно-тактического комплекса.

Еще одно северокорейское "вундерваффе", потенциально интересное России, - САУ "Коксан", имеющая калибр 170 миллиметров и дальность стрельбы до 60 километров. Это существенно дальше российского "Пиона", который стреляет максимум на 47 километров.

Опыт зарубежных поставок этих САУ Пхеньян уже имеет: 30 штук были переданы Ирану для войны с Ираком. Количество "Коксанов" у самой Северной Кореи неизвестно, но, вероятно, их немало, поскольку эти пушки производятся с 1978 года и считаются основным ударным орудием, расположенным у границ Южной Кореи.

То есть у КНДР есть довольно много вооружений, которые могут заинтересовать Россию помимо снарядов. Но непонятно, какими их количествами обладает Пхеньян и сколько из них он готов поставить России, если договоренность будет достигнута.

Также неясно, насколько быстро можно будет организовать логистику поставок, включая обслуживание и ремонт. Ведь указанные выше дальнобойные образцы - это уже не советские "реплики", а, в лучшем случае, китайские, либо же полностью оригинальные корейские разработки. Поэтому для их постановки в строй и обучения использованию России потребуется время.