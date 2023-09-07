Накануне визита в Россию лидера Северной Кореи Ким Чен Ына агентство Bloomberg описало вероятные параметры сделки между Россией и КНДР о поставках оружия.

Материал опубликован на сайте агентства.

Издание пишет, что Северная Корея имеет "огромные запасы боеприпасов" советского образца, которые подходят для российского оружия.

Что касается КНДР, то ей нужно российское продовольствие, а также помощь в строительстве атомной подводной лодки и развертывании спутников-шпионов.

Интересно, что накануне поездки Ким Чен Ына в Россию, которая состоится в сентябре, делегацию в КНДР направил Китай. По мнению Bloomberg, ожидается согласование некоторых моментов относительно российского вояжа главы КНДР. Также председатель КНР Си Цзиньпин получит возможность переговоров с Ким Чен Ыном до его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее в США пригрозили Пхеньяну новыми санкциями в случае поставок оружия России.

Кроме того, зампредставителя Госдепа Ведант Патель признал, что переговоры по оружию между Россией и Северной Кореей "активно продвигаются" после сообщений о том, что Ким Чен Ын встретится в РФ с Владимиром Путиным.