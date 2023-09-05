Госдепартамент США призвал КНДР прекратить переговоры по поставках оружия России.

Как сообщает телеканал CNN, зампредставителя Госдепа Ведант Патель признал, что переговоры по оружию между Россией и Северной Кореей "активно продвигаются" после сообщений о том, что Ким Чен Ын встретится в РФ с Владимиром Путиным.

"Как вы все знаете, некоторые из вас сообщили, что в прошлом месяце министр обороны России Сергей Шойгу отправился в КНДР, чтобы попытаться убедить Пхеньян начать продажи артиллерийских боеприпасов Российской Федерации, и у нас есть информация, что Ким Чен Ын ожидает, что эти переговоры приведут к успеху", — сказал Патель.

"Мы призываем КНДР прекратить переговоры с Россией по оружию и соблюдать взятое на себя Пхеньяном публичное обязательство не поставлять и не продавать оружие России", — добавил он.

Как мы сообщали, в Госдепе США считают, что Шойгу ездил в Северную Корею за оружием для российских войск.

Война в Украине идет уже 559-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска на Южном фронте имели успех в направлении Новопрокоповки, южнее Работино. А под Бахмутом атакуют и Украина, и Россия. Также в Украине ужесточили мобилизацию.

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