Россия, скорее всего, начала использовать беспилотники собственного производства. Речь идет о дронах одностороннего действия (OWA-UAV), основанных на иранских разработках Shahed.

Об этом сообщается в сводке британской разведки, обнародованной в Twitter Минобороны Великобритании.

Сообщается, что россияне импортируют системы иранского производства с сентября 2022 года. Местное производство может позволить РФ наладить более надежные поставки дронов.

В британской разведке отмечают, что Россия, вероятно, стремится к самообеспечению беспилотниками в ближайшее время. При этом она по-прежнему зависит от комплектующих из Ирана, которые в основном доставляются через Каспийское море.

Война в Украине идет уже 539-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По Украине прошлой ночью были пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов. 16 из них были сбиты. Кроме того, зафиксировано восемь пусков из комплексов С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям. Сильнее других пострадал Львов, туда попало шесть ракет. В городе и области повреждено около 120 домов – как многоквартирных, так и в частном секторе. В Луцке пострадало промышленное предприятие. Там погибли три человека.

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