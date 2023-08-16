CNN публикует кадры ударов морских дронов по Крымскому мосту, которые им показали в СБУ.

На них виден один взрыв под автомобильной, а другой - под железнодорожной частями моста.

Также в кадре заметен морской беспилотник, который взрывается под мостом. Видео идут как с дронов, так и с камер, установленных на мосту.

Глава СБУ Малюк заявил, что такие дроны - это "уникальное изобретение Службы безопасности Украины". Называются они Sea Baby ("Морской малыш") и являются сугубо украинской разработкой, сообщил Малюк.

По его словам, эти аппараты производит государство, и частные компании не имеют к ним отношения.

Взрыв на мосту 17 июля стал вторым за время вторжения России в Украину: первый взрыв произошёл 8 октября 2022 года.

Ранее мы писали, что в РФ продлили сроки восстановления Крымского моста до конца 2023 года.

Война в Украине идет уже 539-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По Украине прошлой ночью были пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов. 16 из них были сбиты. Кроме того, зафиксировано восемь пусков из комплексов С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям. Сильнее других пострадал Львов, туда попало шесть ракет. В городе и области повреждено около 120 домов – как многоквартирных, так и в частном секторе. В Луцке пострадало промышленное предприятие. Там погибли три человека.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.