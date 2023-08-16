В среду, 16 августа, в Украине продолжается 539-й день войны с Россией.

Ниже новостная лента за сегодня. Онлайн обновляется.

16 августа

09.51 Видео ночной атаки на один из дунайских портов Украины, снятое с румынской стороны.

На кадрах виден прилет и взрыв.

09.35 Из порта Одессы сегодня временным коридором отправилось первое судно, сообщил министр инфраструктуры Кубраков.

Контейнеровоз "JOSEPH SCHULTE" под флагом Гонконга, который находился в одесском порту с 23 февраля прошлого года, вышел за Воронцовский маяк и держит курс на Босфор. На борту – более 30 тыс. тонн груза (2 114 контейнеров), в том числе с продовольствием.

По данным портала MarineTraffic, судно находится близ Одессы и держит курс на один из турецких портов. Временем прибытия указано завтрашнее утро.

09.27 Тревога перекинулась на северные области. Там есть угроза применения баллистики.

09.20 США ведут переговоры с Турцией, Украиной и ее европейскими соседями о расширении альтернативных маршрутов для экспорта зерна, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Согласно плану, к октябрю Украина увеличит экспорт через порты Дуная до 4 млн тонн зерна в месяц.

Большая часть зерна будет отправлена по Дунаю и через Черное море в близлежащие порты Румынии, а затем переправлена в другие пункты назначения.

США при этом "рассматривают все потенциальные варианты, включая военные решения", для защиты судов, направляющихся в украинские порты на Дунае и из них, сказал представитель Вашингтона.

Издание отмечает, что такой маршрут медленнее и дороже, но может стать альтернативой Черноморскому судоходному коридору, если РФ так и не вернется в сделку.

08.55 Снова взрывы в Харькове.

Ранее Воздушные силы заявили о беспилотниках, которые направляются в регион.

08.54 Последствия ночных ударов по зернохранилищам в Одесской области.

08.35 Россияне дважды за ночь атаковали портовую и зерновую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками.

Как заявил губернатор Олег Кипер, в результате попаданий по одному из портов Дуная пострадали складские помещения и зернохранилища. Возникшие пожары ликвидированы.

Пострадавших нет.

Воздушные силы заявляют, что при этой атаке было сбито 13 "Шахидов", но некоторые дроны достигли своих целей.

08.24 Главное из сводки Генштаба ВСУ.

Ночью РФ нанесла очередной авиационный удар по Украине, применив иранские ударные дроны "Shahed-136/131". Информация о последствиях уточняется.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли удар по территории Украины, зафиксированы пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов: 4 крылатых ракеты Х-22, 20 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 4 крылатых ракет типа "Калибр". ПВО было уничтожено 16 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр". Кроме этого, было зафиксировано по меньшей мере 8 пусков вражеских зенитных управляемых ракет С-300 и С-400 по Днепропетровской и Запорожской областях.

За прошедшие сутки произошло около 30 боевых столкновений.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах юго-восточнее Ольшанов и восточнее Петропавловки Харьковской области.

На Авдеевском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе южнее Авдеевки Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе городов Марьинка и Красногоровка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Командование врага все чаще прибегает к постановочным съемкам своих успехов. Так, во временно оккупированном населенном пункте Казачьи Лагеря Херсонской области отмечена подготовка к проведению съемок российской съемочной группой пропагандистского видео по сюжету “Уничтожение 150 военнослужащих украинской диверсионно-разведывательной группы".

08.17 Взрывы в Харьковской области.

08.12 Замминистра обороны Анна Маляр заявила об освобождении Урожайного на Времьевском выступе.

Бои за село шли с 27 июля, как ВСУ вошли в соседнее Старомайорское.

08.05 CNN публикует кадры ударов морских дронов по Крымскому мосту, которые им показали в СБУ.

Виден один взрыв под автомобильной, а другой - под железнодорожной частями моста.

Также в кадре заметен морской беспилотник, который взрывается под мостом. Видео идут как с дронов, так и с камер, установленных на мосту.

07.48 Вечером силы РФ обстреляли Никополь. Рано утром – Марганецкую громаду.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Били из "Градов" и тяжелой артиллерии. По населенным пунктам ударили с десяток боеприпасов.

Местные жители не пострадали. Есть ли разрушение – еще выясняется. Продолжается обследование территорий.

07.44 В ряде областей на востоке угроза применения ударных беспилотников.

07.07 Взрывы в Измаиле и Рени. О них пишут местные телеграм-каналы.

Накануне Воздушные силы сообщали о входе "Шахедов" в русло Дуная.

Официальной информации об ущербе пока нет. Ранее россияне уже атаковали портовую инфраструктуру Украины на Дунае.