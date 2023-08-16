Анализируем военные итоги 539-го дня войны в Украине.

Новый удар по Рени

Россияне ночью нанесли новый удар по дунайскому порту Рени - было две волны атак "Шахидами". 13 дронов были сбиты, но неустановленное их число попало в складские помещения и зернохранилища.

Взрывы в Рени были видны из Румынии.

Продолжение ударов по дунайским портам, через которые идет экспорт зерна, говорит о том, что пока переговоры по возобновлению зерновой сделки особых подвижек не имеют. Если эти переговоры вообще ведутся с участием РФ.

Что же до других игроков, то Wall Street Journal сообщает, что США, Турция, Украина и ее европейские соседи ведут консультации о расширении альтернативных украинским морским портам маршрутов для экспорта зерна.

Стороны планируют, что к октябрю Украина при через Румынию увеличит экспорт через порты Дуная до четырех миллионов тонн зерна в месяц (сейчас два миллиона). Издание отмечает, что такой маршрут медленнее и дороже, чем через морские порты, но может стать альтернативой Черноморскому судоходному коридору, если РФ так и не вернется в сделку.

США при этом заявляясь, что "рассматривают все потенциальные варианты, включая военные решения", для защиты судов, направляющихся в украинские порты на Дунае и из них, сказал представитель Вашингтона.

Отметим, что официально Штаты категорически отбрасывают возможность военных конвоев на Черном море, несмотря на призывы Украины. В последний раз об этом было заявлено вчера - один из спикеров Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не стремятся к войне с Россией и не располагают военными возможностями в Черном море.

В то же время Украина продолжает демонстрировать готовность наносить удары по российским кораблям и объектам на Черном море. Как уже анализировала "Страна" - это выглядит как "приглашение" для России вернуться в зерновую сделку.

CNN сегодня опубликовала кадры ударов морских дронов по Крымскому мосту, которые им показали в СБУ. Виден один взрыв под автомобильной, а другой - под железнодорожной частями моста.

Также в кадре заметен морской беспилотник, который взрывается под мостом. Видео идут как с дронов, так и с камер, установленных на мосту (их, как заявил глава СБУ Василий Малюк, спецслужба получили от своих источников).

Малюк также подробнее остановился на самих безэкипажных катерах. Он заявил, что такие дроны - это "уникальное изобретение Службы безопасности Украины". Называются они Sea Baby ("Морской малыш", по-украински "морський малюк", видимо, с намеком на фамилию "Малюк") и являются сугубо украинской разработкой.

По его словам, эти аппараты производит государство под контролем СБУ, и частные компании не имеют к ним отношения.

Отдельно Малюк пообещал России новые атаки на Черном море.

Также сегодня видео этих дронов опубликовал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. А на днях ролик с тем, как они били по российским кораблям, показывало Главное управление разведки.

Сегодня также в украинском морском флоте заявили, что за время войны поразили уже пять российских десантных кораблей (Москва этих цифр не подтверждала).

То есть, Украина ведет активную информационную кампанию о том, что России грозят крупные неприятности на Черном море. Очевидно, что это напрямую связано с выходом РФ из соглашения по зерну и продолжающимися ударами по украинским портам.

Но пока далеко не факт, что Москва ввиду усиления этих угроз вернется в сделку на тех условиях, что устроили бы Запад (то есть, без существенного ослабления санкций против российского экспорта зерна и удобрений). Пока она посылает совсем обратные сигналы: бомбит порты, а также высаживает десант на торговые корабли, которые следуют в Украину.

Ситуация на фронте

Сегодня замминистра обороны Анна Маляр заявила об освобождении Урожайного на Времьевском выступе. С российской стороны заявления об этом некоторые военные телеграм-каналы публиковали еще вчера. Но сегодня представитель назначенных РФ "властей" Запорожской области Рогов заявил, что российские силы все еще остаются в южной части села.

Бои за Урожайное усилились с 27 июля, как ВСУ вошли в соседнее Старомайорское. Но фактически они начались еще два месяца назад - российские источники, как официальные, так и телеграм-каналы, впервые сообщили об атаках на Урожайное 16 июня.

Видео боев за Урожайное и украинских подразделений там опубликовал Генштаб ВСУ.

Российские подразделения, воюющие на Времьевском выступе, пишут, что после взятия Урожайного ВСУ двинулись восточнее - на село Октябрьское.

Оно занимает важное положение на перекрестке дорог - южнее Новодонецкого (которое ВСУ пытались, но не смогли взять еще в начале контрнаступления в июне) и восточнее Старомлыновки (которая, как считают, является главной тактической целью наступления Украины на этом участке).

То есть, выход на Октябрьское позволяет как минимум отрезать Новодонецкое с юга и затем нанести по нему удар с двух сторон. А заодно и создать плацдарм для атаки на Старомлыновку.

На Ореховском направлении вчера побывал Владимир Зеленский, причем он посетил расположение 10-го армейского корпуса. Его, по данным западных СМИ, ввели в бой на втором этапе наступления.

Также он посетил воюющую там же 46-ю бригаду.

Американский журнал Forbes сообщил при этом, что Украина бросила в бой одну из последних резервных бригад, подготовленную для наступления на юге - 82-ю. Она укомплектована боевыми машинами "Мардер" и "Страйкер", а также танками "Челленджер-2".

По данным журнала, она вступила в боевые действия в районе Работино несколько дней назад и считается одним из самых боеспособных украинских подразделений.

"82-я и 46-я бригады были одними из последних крупных подразделений, которые украинский генеральный штаб держал в резерве. Когда 46-я и 82-я бригады отступят для отдыха и ремонта, может не оказаться столь же мощных свежих бригад, которые могли бы заменить их. Контрнаступление может потерять темп", - пишет издание.

Отметим, что появление на фронте БТР Stryker и БМП Marder подтверждали уже и российские военные паблики.

Также они пишут, что в районе Работино - села под Ореховым на первой линии обороны россиян (которое ВСУ штурмуют еще с начала июня) идут тяжелые бои - украинские войска атакуют с использованием бронетехники. И периодически ДРГ заходят в сам населенный пункт.

Украина официально не комментирует подробно ситуацию в Работино. При этом украинские военные телеграм-каналы пишут, что ситуация у Работино динамичная, и посадки, за которые идут бои, часто переходят из рук в руки.

Но звучат и другие данные. Нардеп Юрий Мысягин накануне заявил, что ВСУ отбили часть Работино. А военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке говорит, что село уже полностью под контролем Украины.

Однако на данный момент ни украинские, ни российские источники этого не подтверждают.

Но в целом понятно, что идет активизация попыток ВСУ прорвать южной фронт россиян.

И внимание, которое приковано к этому участку вполне закономерно. Именно здесь может произойти стратегический перелом в войне.

Если украинская армия сможет прорвать фронт и выйти к Азовскому морю и к границе с Крымом, то это приведет к отступлению (или к окружению) российских войск на левобережье Днепра и создаст условия для начала наступления на Крым, который россиянам из-за уязвимости логистики полуострова будет крайне трудно защищать. И военная ситуация, таким образом, в целом поменяется кардинально в пользу Украины.

В тоже время, если говорить о возможном российском наступлении, то наиболее опасным для Украины его направлением (если вынести за скобки гипотетическую вероятность повторного "броска на Киев") также потенциально является южный фронт. А именно – удар в направлении Запорожья и Днепра, который, в случае успеха, рассечет логистику ВСУ на всем юге страны и, не исключено, позволит россиянам создать новый плацдарм на правом берегу реки Днепр с возрождением угрозы наступления к границам Приднестровья с целью отрезать Украину от Черного моря.

В случае же если ни одна из сторон на данном направлении не сможет добиться существенного успеха и линия фронта изменится лишь незначительно, это будет одним из сигналов о наступлении стратегического тупика в боевых действиях.



Поэтому события, которые в ближайшее время будут разворачиваться на южном фронте, определят очень многое в ходе войны.

И, как мы уже не раз писали, все зависит от соотношения резервов каждой из воюющих сторон. Точных данных об этом немного. Если верить информации Forbes, то украинская армия вводит в бой одни из последних боеспособных резервов. И, в таком случае, даже если ВСУ смогут освободить в ближайшее время Работино, развить успех они не смогут, так как упрутся во следующую линию обороны. В тоже время, если у россиян есть проблемы с резервами, то возможный прорыв ВСУ под Работино им будет трудно быстро купировать.

Тем временем, на линии фронта Купянск-Сватово-Кременная продолжается наступление российских войск.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский посетил Купянское направление и заявил об "осложнении обстановки". "Противник штурмовыми отрядами, комплектующимися преимущественно заключенными, ежедневно, на разных направлениях, пытается прорвать оборону наших войск, преследуя цель блокирования, а впоследствии и захвата Купянска", - говорит Сырский.

Он сообщает, что были приняты важные решения, которые "обеспечат надежность обороны".

На соседнем Лиманском направлении армия РФ сейчас осуществляет перегруппировку, готовясь к новой волне штурмов. "Наша задача максимально воспользоваться этой ситуацией и существенно улучшить свое положение. Необходимые для этого решения мы с командирами отработали прямо в районе ведения боевых действий", - сказал генерал.

Военные перспективы

Итак, украинское контрнаступление, несмотря на ввод уже достаточно крупных сил, продвигается по-прежнему достаточно медленно - многонедельные кровавые бои идут за небольшие села на переднем крае российской обороны.

Американский журнал Newsweek пишет, что это вызвало разногласия в руководстве Украины - касательно дальнейшей стратегии. У политического и военного руководства, как утверждают источники издания, сформировались противоположные позиции.

"Кое-кто из первой, политической, группы хочет закрепить ограниченные успехи Киева и подготовиться к ожидаемому осенне-зимнему наступлению русских. Но представители второй, в том числе главнокомандующий Залужный, хотят продолжать наступать", - говорится в статье.

Военное командование осуждает критику наступления, считая это нетерпением и непониманием ситуации.

"Среди украинского руководства определенно есть некоторые разногласия по поводу военной стратегии. Что касается военной стороны, есть Залужный и другие — но, очевидно, он тут главный — которые хотят продолжать наступление. У политической части руководства есть вопросы, имеет ли это сейчас смысл", — говорит источник издания, близкий к украинскому правительству.

Издание пишет, что представители политического руководства "недовольны", что обещанный военными результат наступления расходится с реальностью. "Есть ощущение, что они были введены в заблуждение военными в отношении того, насколько хорошо пройдет это контрнаступление, что им были предоставлены чрезмерно радужные оценки с военной стороны", - сказал источник Newsweek.

Украинские власти существование таких расхождений опровергают и назвали информацию о них "российской пропагандой".

Но некие изменения в риторике уже просматриваются.

Если с осени по весну официальные спикеры были полны оптимизма и обещали скорое освобождение Крыма, а потом и полную победу с выходом на границы 1991 года, то теперь стала превалировать другая парадигма: что война будет длительной, затяжной и участвовать в ней так или иначе должны все.

Об этом говорит и Зеленский, и многие другие спикеры власти.

Параллельно началась масштабна кампания по борьбе с коррупцией в военкоматах - а шире, с выездом за границу мужчин, которые "покупали" это право. Ее цель понятна - увеличить число мобилизованных.

Что же до затяжной войны, то вице-премьер Ирина Верещук вчера прямо заявила, что война не закончится ни в этом году, ни следующей весной.

"Сколько еще будет продолжаться война? Должны быть честными. В этой войне путь к победе будет долгим и трудным. "2-3 недели", "до конца года", "следующей весной" – все это неправда", – написала Верещук и призвала всех "настроиться на длительную борьбу".

"Граждане и власть – все должны настроиться на продолжительную и тяжелую войну. И только тогда мы победим", – добавила вице-премьер.

Накануне и Верещук, и сам Владимир Зеленский заявляли, что украинцы "расслабились" и слишком рано стали ходить по кафе и ночным клубам. Хотя раньше относительно спокойная жизнь в тылу подавалась как признак "несломленности" украинцев и в определенных рамках поощрялась.

Но почему украинские власти создавали завышенные ожидания скорой победы, а затем развернулись в другую сторону мы подробно анализировали здесь.