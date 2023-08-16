В последнее время риторика представителей украинских властей о перспективах войны заметно поменялась.



Ушли в прошлое заявления о скором крахе России и о заходе в Крым до конца весны. Вместо этого проводится мысль о том, что украинцам нужно готовиться к долгой войне.



И за взращиваемые ранее завышенные ожидания, которые теперь создают в обществе риски роста разочарования, апатии и деморализации, Владимира Зеленского и его команду критикуют многие эксперты.



В то же время заявления о скорой победе над Россией, звучавшие зимой и весной, не были абсолютно беспочвенными. Они основывались на факторе, который в итоге не сыграл. И у этого фактора были имя и фамилия: Евгений Пригожин.



По данным "Страны", в украинской власти была уверенность в неизбежности мятежа Пригожина с последующим наступлением в РФ большой смуты, что и привело бы к поражению России, а, возможно, и к ее распаду.



До сих пор нет четкого ответа на вопрос, являлась ли такая уверенность следствием взаимодействия Пригожина (или его предполагаемых покровителей в российской власти) с украинскими и западными спецслужбами либо она основывалась на понимании предопределенности столкновения созданного главой ЧВК "Вагнер" "государства в государстве" и Кремля.



У надежд Киева на мятеж в РФ были основания и логика.

Еще с зимы Пригожин при помощи своей сетки телеграм-каналов, а также сидевшей у него на зарплате армии военкоров и блогеров начал массированную кампанию по дискредитации российской армии и ее командования с одновременным восхвалением ЧВК "Вагнер" как "первой армии мира", постепенно переходя и к более общей критике политики властей РФ вплоть до заявлений о лживости предлога для вторжения в Украину.



Максимальный градус противостояния Пригожин поднял в мае, записав знаменитое видео о Шойгу и Герасимове, а затем объявил о "взятии Бахмута" и увел "вагнеровцев" с фронта в тыл, поставив командование РФ перед необходимостью срочной переброски резервов на это направление, что объективно ослабляло позиции российских войск на фронте накануне наступления ВСУ.



Дальнейший план действий вырисовывался абсолютно логичный и четкий.



В конце мая воюющие на стороне Украины подразделения "Российский добровольческий корпус" и "Легион Свобода России" предприняли рейды в Белгородскую область. Преимущественно они носили пиар-характер, однако были максимально использованы Пригожиным для информационной атаки на российскую власть, которая "не может защитить родную землю". Одновременно Пригожин предсказывал скорое наступление ВСУ, которое может закончиться катастрофой для РФ, и анонсировал в таком случае марш "вагнеровцев" с "окровавленными рукавами" на Москву, а также намерения отправиться на "защиту Белгородской области" даже без приказа Кремля.

В общем, фактически прямым текстом предупреждал о подготовке мятежа.



Но план начал давать сбой. Начавшееся наступление ВСУ, вопреки прогнозам Пригожина, не привело к разгрому российской армии, которая на большинстве направлений сумела удержать позиции. Также внезапно в начале июня прекратились рейды РДК в Белгородскую область (по одной из версий, это случилось по настоянию американцев). Оба этих фактора снижали шансы мятежников на успех. Не лучшим образом для Пригожина складывалась ситуация и в России, где минобороны предписало всем "добровольцам" заключить контракты с ведомством, иначе они лишались права участвовать в войне против Украины, а, соответственно, и денежных вливаний, и поставок оружия. Причем Владимир Путин эту идею поддержал.



В таких условиях Пригожин решил больше не медлить и начать мятеж. Что сразу же вызвало нескрываемое воодушевление в Киеве. 24 июня казалось, что расчет украинских властей полностью оправдался, и Россия в результате действий "вагнеровцев" погрузится в смуту, после чего потерпит скорое и сокрушительное поражение в Украине.

Но вышло иначе.

Путин, хотя и с большими имиджевыми для себя издержками, по сути подавил мятеж. "Государство в государстве" Пригожина было фактически уничтожено, ЧВК "Вагнер" на территории РФ прекратила существование, сам Пригожин почти исчез из публичного пространства, а редкие комментарии посвящает, в основном, ситуации в Африке. Сильно снизился и градус "зрады" в российском медиа-пространстве, особенно после ареста Игоря Стрелкова-Гиркина. Конечно, пока нельзя говорить о том, что угроза повторения мятежа на 100% нейтрализована. Судя по некоторым видео с Пригожиным, он все еще надеется на реванш, его сетка телеграм-каналов хотя и сократилась в размерах и стала более осторожной в риторике, но существует и при случае не упускает возможность разогнать "зраду". Не до конца понятно, были ли вовлечены в мятеж покровители Пригожина в российской власти, которые, за редким исключением, остались на своих местах. И если у РФ начнутся большие проблемы на фронте или внутри страны (например, социально-экономического плана), то все эти факторы вновь могут привести к потрясениям.

Но в целом внутренняя ситуация в РФ после провала мятежа заметно стабилизировалась и у Путина, если не будет упомянутых выше форс-мажорных обстоятельств, появилась возможность включить, как говорит Алексей Арестович, "режим длинной воли" - войти в длительную войну, надеясь на истощение возможностей Украины к сопротивлению и подрыв готовности Запада оказывать военную помощь.



Для Украины же провал мятежа Пригожина означал слом стратегии "быстрой победы".

И теперь выбор стоит между уходом в долгую войну в надежде на беспрерывность и увеличение поддержки Запада и нарастание внутренних проблем в РФ и "корейским сценарием" прекращения боевых действий по линии фронта, которая станет де-факто границей между странами (при условии, естественно, согласия на это Запада и России). С последующим вступлением в ЕС и, возможно, в НАТО.

Судя по заявлениям представителей украинской власти, ставка на данный момент делается на первый вариант (долгую войну), к чему уже начинают готовить общество. Хотя на фоне созданных ранее завышенных ожиданий, а также нарастающих коррупционных скандалов осуществить такой информразворот, не допустив в стране дестабилизации и деморализации, будет непросто.



При этом, судя по регулярно появляющимся, в том числе и на Западе, идеям "мир в обмен на территории", вариант "корейского сценария" также полностью исключать нельзя. Особенно если возникнет ситуация длительного и всем очевидного тупика на фронте.