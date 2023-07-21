Московский суд отправил задержанного сегодня Игоря Гиркина-Стрелкова в тюрьму на два месяца до 18 сентября по обвинению в экстремизме.

Сразу после суда на месте был задержан и бывший "народный губернатор ДНР" Павел Губарев.

Сперва об этом написал паблик Стрелкова, а потом появилось видео задержания.

Полиция забрала его прямо во время речи в защиту Стрелкова под зданием суда.

Телеграм-каналы пишут, что ему грозит 15 суток за несанкционированный митинг.

Ранее Губарев писал о поездке на суд к Стрелкову и призывал ехать туда и других.

Стрелкова-Гиркина обвиняют по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 ч.2), по которой ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Следствие РФ просило суд арестовать его, потому что "он обладает навыками конспирации и противодействия".

Сам Гиркин-Стрелков просил отпустить его под домашний арест из-за состояния здоровья. Говорит, у него недавно была диагностирована стенокардия второй степени, а уехать за границу не может из-за множественных уголовных дел.

Его адвокат Александр Молохов сказал, что обвинение в экстремизме предъявлено за два поста в телеграмм-канале 25 мая, в которых речь шла о Крыме и о том, что не платят военнослужащим 105 и 107 десантных полков.

По словам адвоката, экстремизм в этих постах обнаружил в своем заключении специалист института криминалистики ФСБ. Также в деле есть «опрос жителя Крыма, который прочитал пост Стрелкова и испытал некое возмущение».

Гиркин-Стрелков известен как сторонник российской "спецоперации" в Украине, но при этом он жестко критикует действия Кремля и военного руководства Российской Федерации.

Накануне Стрелков много критиковал российские власти и перешел к жесткой критике лично Владимира Путина.

Сегодня жена Гиркина заявила о его задержании. По ее словам, приехали представители Следственного комитета РФ, вывели Стрелкова под руки и увезли в неизвестном направлении.

Ранее "Страна" писала о том, что заявление на Гиркина-Стрелкова написал бывший депутат и "вагнеровец" из-за наезда на Путина.