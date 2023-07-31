Куратор российских наемников из ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил, что сейчас остановлен набор новых добровольцев и закрыты центры по вербовке.

Накануне такая информация прошла в соцсетях.

"Пока мы не испытываем дефицита в личном составе, мы не планируем осуществлять новый набор", - заявил Пригожин.

При этом он не исключил возобновления вербовки, если круг задач "Вагнера" выйдет за пределы Африки и Беларуси.

По его словам, большая часть "вагнеровцев" находится в отпуске после боевых действий в Украине.

Ранее мы писали о том, что военные Беларуси начали совместные занятия с инструкторами ЧВК "Вагнер".

А также, что Польша заявила о перемещении вагнеровцев в район Сувалкского коридора.

Война в Украине идет уже 523-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 июля 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На востоке россияне продолжают вести активные атаки. На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринял несколько попыток наступать, но потерпел неудачу и понес потери. Под Бахмутом ВСУ продолжили продвигаться на южном фланге. В районе Донецка противник усилил штурмовые действия под Марьинкой. На Ореховском участке третий день как установилось относительно затишье.

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