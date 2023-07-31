Пригожин заявил, что "ЧВК Вагнер" остановила набор новых добровольцев и закрыла центры по вербовке
Куратор российских наемников из ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил, что сейчас остановлен набор новых добровольцев и закрыты центры по вербовке.
Накануне такая информация прошла в соцсетях.
"Пока мы не испытываем дефицита в личном составе, мы не планируем осуществлять новый набор", - заявил Пригожин.
При этом он не исключил возобновления вербовки, если круг задач "Вагнера" выйдет за пределы Африки и Беларуси.
По его словам, большая часть "вагнеровцев" находится в отпуске после боевых действий в Украине.
Ранее мы писали о том, что военные Беларуси начали совместные занятия с инструкторами ЧВК "Вагнер".
А также, что Польша заявила о перемещении вагнеровцев в район Сувалкского коридора.
Война в Украине идет уже 523-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 июля 2023 года в онлайне .
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На востоке россияне продолжают вести активные атаки. На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринял несколько попыток наступать, но потерпел неудачу и понес потери. Под Бахмутом ВСУ продолжили продвигаться на южном фланге. В районе Донецка противник усилил штурмовые действия под Марьинкой. На Ореховском участке третий день как установилось относительно затишье.
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