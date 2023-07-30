Механизированные бригады Беларуси приступили к совместным занятиям с инструкторами ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает в телеграм-канале минобороны РБ.

"Проводятся тренировки по слаживанию отделений, взводов, рот с учетом опыта специалистов ЧВК. Упор делается на ведение боевых действий в современных условиях, отрабатываются элементы активной обороны, а также вопросы обеспечения живучести на поле боя с учетом активного применения беспилотной авиации", - говорится в записи ведомства.

По данным украинской разведки, угрозы от "Вагнера" в Беларуси для Киева сейчас нет.

Ранее мы сообщали, что 20 июля в Беларуси Вооруженные силы республики провели совместные тренировки с ЧВК "Вагнер" на полигоне "Брестский" у границы с Польшей. Как рассказали в минобороны республики, подразделения отработали учебно-боевые задачи.

В связи с учениями Польша перебросила войска к границе с Беларусью, о чем сообщил представитель правительственного комитета по вопросам безопасности Збигнев Хоффман.

"Комитет проанализировал возможные угрозы, в том числе размещение подразделений группы "Вагнер". В связи с этим министр обороны, глава комитета Мариуш Блащак принял решение переместить наши воинские формирования с запада на восток Польши", - сказал Хоффман.