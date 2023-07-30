С середины июля в Беларусь прибыло по меньшей мере несколько тысяч наемников ЧВК "Вагнер", которые обосновались в военном лагере вблизи села Цель.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании на своей странице в Twitter.

По данным британской разведки, "вагнеровцы" расположились в палаточном лагере, спутниковые снимки зафиксировали около 300 палаток и 200 транспортных средств.

Большинство автомобилей - это грузовые машины, микроавтобусы и небольшое количество бронированной техники, сообщают в Минобороны Британии.

"Остаётся неясным, что произошло с тяжёлым вооружением, которое "Вагнер" использовал в Украине; существует реальная вероятность того, что они были вынуждены вернуть его российским военным", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что наличие у "вагнеровцев" своей тяжёлой военной техники, в частности, авиации, станет ключевым фактором в их будущей боевой эффективности.

Ранее в польских СМИ анализировали возможные сценарии действий "вагнеровцев" против Польши.

Также мы писали, что "вагнеровцы" переместились в район Сувалкского коридора.