В польских СМИ уже анализируют возможные сценарии действий "вагнеровцев", которые осели в Беларуси, против Польши.

Журналист OKO Press Витольд Гловацкий считает угрозу "ралли "300 парней с винтовками в руках в условный Замбрув" (город недалеко от границы Польши с Беларусью) абсурдной прежде всего по чисто военным причинам.

"Если предположить, что в один пикап поместится целых шесть бойцов "Вагнера", для них в любом случае потребуется не менее 50 автомобилей. Это большая колонна - при минимальном расстоянии между машинами в 20 метров, требуемом военными, ее длина составит не менее 1,2 км.

Польско-белорусская граница в настоящее время очень тщательно охраняется патрулями пограничной службы и ВОТ (войска теробороны), беспилотниками и электронными устройствами, которые позволяют вести наблюдение за пограничной полосой и регистрировать движение и тепловые следы. Нет ни малейшего шанса, что 300 человек на 50 большегрузных автомобилях смогут скрытно его пересечь. Тем более это невозможно, если они выберут вариант атаки через один из погранпереходов.

И то, и другое было бы открытым нападением на Польшу - достаточно, чтобы признать, что война началась и обратиться к статье 5 Североатлантического договора, обязывающей наших союзников по НАТО оказывать помощь.

Что произойдет в ближайшие минуты и часы после того, как "300 парней с винтовками на пикапах" в конце концов прорвутся через границу?

Находящиеся на границе силы погранвойск и ВОТ, в связи с многочисленностью группировки вторжения, вероятно, получили бы приказ избегать боевого контакта и сосредоточиться на наблюдении.

Для охраны границы в действие могла бы вступить дежурная пара истребителей F-16. Где-то в районе въездов на трассу С-8 под Белостоком путь вагнеровцам в конечном итоге преградили бы дислоцированные в этом районе части Войска Польского.

Первым из них, скорее всего, станет 18-й Белостокский разведывательный полк, который является одним из трех таких элитных подразделений польской армии, подчиняющихся непосредственно главкому родов войск. Белостокский полк имеет большой афганский опыт, хорошо обученных бойцов и относительно тяжелое для разведывательного подразделения вооружение. Кроме того, специфика подготовки этого подразделения включает в себя борьбу с вооруженными группами, проникающими на территорию Польши в условиях нерегулярных операций. Численность полка вполне достаточна для борьбы с 300 парнями на пикапах". В Белостоке формируется новая польская дивизия, частично на основе существующих частей - 1-я пехотная дивизия легиона. Там довольно много войск.

"Набег на Замбрув" в реальности, скорее всего, закончился бы где-нибудь восточнее или северо-восточнее Белостока коротким ожесточенным боем в лесах Кнышинской пущи. Учитывая, что в результате Россия и Беларусь могут оказаться в состоянии открытой войны с НАТО, невозможно представить, чтобы и Владимир Путин, и Александр Лукашенко отдали бы такой приказ - без малейшего шанса добиться какой-либо военной выгоды", - считает Гловацкий.

Он уверен, что у Польши достаточно сил, чтобы справиться с возможным нарушением границы страны "вагнеровцами".

Однако реальная вероятность того, что что-то подобное может произойти, по его мнению, очень мала.

"Вагнеровцы идентифицируются НАТО как часть российской военной машины и их возможное нападение на польскую границу будет достаточным основанием для активации статьи 5 Североатлантического договора, т.е. начала конфликта глобального масштаба. Так что Замбрув может спать спокойно", - уверен Гловацкий.

Подробнее о том, что пишут в Польше о"вагнеровцах" читайте в материале по ссылке.

Напомним, что "после провокаций ЧВК "Вагнер" Польша, Литва и Латвия могут закрыть границы с Беларусью.

Также мы писали о том, что Польша создает специальное подразделение для борьбы с ЧВК "Вагнер" в Беларуси.