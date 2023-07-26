Главой "Вагнера" в Беларуси является уроженец Украины Сергей Владимирович Чубко, чей позывной "Пионер". Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин назвал его "старшим по направлению Беларуси", а белорусское издание "Наша Нива" сообщает подробности его биографии.

По данным издания, Чубко родился в семье военного в Черновцах. Его отец воевал в Афганистане.

Он переехал в Россию в начале 1990-х вместе с родителями. С 1994 по 2002 год служил в Воздушно-десантных войсках России и в том числе воевал в Чечне.

В 2003 году Чубко стал председателем комиссии по делам молодёжи в администрации Новороссийска, а в 2005 году перешел на должность заместителя главы администрации Мышакского сельского округа.

В 2017 году он вступил в ЧВК "Вагнер", в составе которой воевал в Сирии, а позже в Ливии, где возглавил штаб-квартиру группы. В июле 2021 года Чубко стал начальником оперативного отдела ЧВК в Центральноафриканской Республике.

Ранее "Страна" писала, что ЧВК "Вагнер" расположились ближе к польской границе. В Беларуси открывается их новый полевой лагерь у западных рубежей республики - то есть неподалеку от Польши. На этом фоне провластный белорусский эксперт Александр Шпаковский в эфире российского ток-шоу заявил о возможности нападения "вагнеровцев" на аэропорт в польском Жешуве, через который идут поставки военной помощи Украине.

Мы подробно анализировали, какие последствия могут иметь провокации "вагнеровцев" в Польше.