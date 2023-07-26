ЧВК "Вагнер" расположились ближе к польской границе. В Беларуси открывается их новый полевой лагерь у западных рубежей республики - то есть неподалеку от Польши.

Об этом написали телеграм-каналы, связанные с "вагнеровцами". Также фото с колонной "Вагнера", якобы направляющейся в новый, западный лагерь, опубликовал один из представителей "ДНР" Данил Бессонов.

Бессонов сообщает, что вскоре будет несколько таких лагерей.

На этом фоне провластный белорусский эксперт Александр Шпаковский в эфире российского ток-шоу заявил о возможности нападения "вагнеровцев" на аэропорт в польском Жешуве, через который идут поставки военной помощи Украине.

"Вы считаете, что диверсанты не пройдут малыми группами и не доберутся до этого польского аэродрома? И поверьте, белорусские пограничники не станут им мешать. А какие для этого правовые основания? Люди хотят посетить Европейский Союз. Поляки сами прервали с нами все отношения в сфере охраны государственных границ. Я не исключаю, что партизаны, люди доброй воли, могут устроить в этом Жешуве поганом, в аэродроме, ту самую знаменитую бавовну", - заявил Шпаковский.

Между тем белорусские оппозиционные паблики, которые отслеживают передвижения "Вагнера", ничего не говорят о лагерях у западной границы. А колонны, которые они фиксируют, движутся пока что в одном направлении - деревни Цель, расположенной к юго-востоку от Минска, где находится лагерь "Вагнера".

При этом ранее минобороны Беларуси сообщало об учениях с присутствием ЧВК под Брестом, на западе страны. В ответ Польша перебросила войска к границе с Беларусью.

Польская тема в последнее время активно обсуждается в России и Беларуси. Ее затронули Владимир Путин и Александр Лукашенко на этих выходных, пригрозив последствиями, если Варшава вступит в войну в Украине. В частности, Лукашенко заявлял, что "вагнеровцы" хотят "сходить на экскурсию в Польшу".

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