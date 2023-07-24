В Беларуси находится уже как минимум 3500 "вагнеровцев". Такие данные приводит мониторинговый паблик "Белорусский Гаюн".

Его авторы высчитали это исходя из количества прибывшей техники - с 11 июля на территорию РБ прибыло как минимум 10 организованных колонн ЧВК, которые насчитывали 670-700 единиц автомобильной техники.

Вооруженные силы Беларуси проводят совместные тренировки с "вагнеровцами" у границы с Польшей. В ответ на это Польша перебросила войска к границе с Беларусью.

Между тем, спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что в Беларуси находится уже 5000 "вагнеровцев". При этом он сказал, что такое количество не представляет прямой угрозы для Украины, однако ВСУ должны быть готовы к любой ситуации, в том числе "к предотвращению провокаций на границе".

Накануне Лукашенко заявил, что "вагнеровцы" хотят "сходить на экскурсию в Польшу".

Подробнее эту ситуацию мы разбирали в отдельном материале.

Война в Украине идет уже 516-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 июля 2023 года в онлайне.

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