10-я колонна ЧВК "Вагнер" прибыла в Беларусь, где Вооруженные силы республики проводят совместные тренировки с "вагнеровцами" у границы с Польшей.

Об этом сообщает мониторинговый ресурс "Белорусский Гаюн".

В колонне не менее 10 единиц техники: КамАЗ, несколько "буханок", микроавтобус Volkswagen Transporter и не менее 6 фур. Большинство машин номера либо заклеены, либо номерные знаки РФ и "ЛДНР". Колонну сопровождает ГАИ.

Ранее спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что в Беларуси находится уже 5000 "вагнеровцев". При этом он сказал, что такое количество не представляет прямой угрозы для Украины, однако ВСУ должны быть готовы к любой ситуации, в том числе "к предотвращению провокаций на границе".

Также командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев прокомментировал ситуацию на границе с Беларусью, куда продолжают прибывать "вагнеровцы". По его словам, "мероприятия, к которым сейчас присоединяются члены ЧВК "Вагнер", проходят с целью психологического давления на население Украины".

А вот президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече президенту РФ Владимиру Путину, что его начали напрягать "вагнеровцы" - хотят идти на Польшу.