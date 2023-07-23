Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече президенту РФ Владимиру Путину, что его начали напрягать "вагнеровцы" - хотят идти на Польшу.

"Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать "вагнеровцы". "Хочется на Запад. Разрешите нам". Говорю, вам зачем на Запад? "Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув". Я держу их в центре, как договорились, Беларуси, не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие", - сказал Александр Лукашенко.

Напомним, на днях Польша перебросила войска к границе с Беларусью, где начались совместные учения армии республики и ЧВК "Вагнер". представитель правительственного комитета по вопросам безопасности Збигнев Хоффман считает маневры в Беларуси "несомненной провокацией".

Между тем, спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что в Беларуси находится уже 5000 "вагнеровцев". При этом он сказал, что такое количество не представляет прямой угрозы для Украины, однако ВСУ должны быть готовы к любой ситуации, в том числе "к предотвращению провокаций на границе".

"Страна" писала, чем могут заниматься "вагнеровцы" в Беларуси. В данной статье мы не исключали, что "вагнеровцы" будут задействованы для провокаций на белорусско-польской границе.