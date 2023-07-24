С ЧВК "Вагнер" будет сотрудничать не только белорусская армия, но и МВД страны.



МВД Беларуси сообщило о выработанном с ЧВК "Вагнер" плане взаимодействия.

В сообщении говорится, что в учебном центре Внутренних войск МВД состоялась встреча министра внутренних дел Ивана Кубракова с представителями частной военной компании.



Ранее сообщалось, что в Беларуси находится уже как минимум 3 500 "вагнеровцев".



Перед этим Лукашенко заявил, что "вагнеровцы" хотят "сходить на экскурсию в Польшу".

Как писала "Страна", из-за совместных учений военных Беларуси и "вагнеровцев" Польша перебросила войска к северо-восточной границе.

Также Польша создает специальное подразделение для борьбы с ЧВК "Вагнер" в Беларуси. Новый польский военно-инженерный батальон будет дислоцирован недалеко от Сувалкского коридора.

Война в Украине идет уже 516-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 515-го дня войны. Вчера Россия нанесла очередной удар по Одессе, применив 19 ракет. В ходе обстрела Одессы один человек погиб. Россияне пытались наступать на Запорожском, Бахмутском и Лиманском направлениях. Военный паблик DeepState пишет о существенном продвижении россиян в районе Кармазиновки (юго-западнее Сватово, направление на Оскол).

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.