Польша создает специальное подразделение для борьбы с ЧВК "Вагнер" на фоне заявлений президента Беларуси Александра Лукашенко.



Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак



По словам чиновника, новый польский военно-инженерный батальон будет дислоцирован недалеко от Сувалкского коридора.



"Это еще одна воинская часть, построенная нами с нуля, и, уверяю вас, не последняя", — пишет Блащак.





Ранее белорусский президент дал понять, что "вагнеровцы" могут вернуться в "большую игру".

Мы писали о том, что из-за совместных учений военных Беларуси и "вагнеровцев" Польша перебросила войска к северо-восточной границе.

А также, что появились спутниковые снимки лагеря "вагнеровцев" в Беларуси, где уже 3500 наемников.

Война в Украине идет уже 516-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 515-го дня войны. Вчера Россия нанесла очередной удар по Одессе, применив 19 ракет. В ходе обстрела Одессы один человек погиб. Россияне пытались наступать на Запорожском, Бахмутском и Лиманском направлениях. Военный паблик DeepState пишет о существенном продвижении россиян в районе Кармазиновки (юго-западнее Сватово, направление на Оскол).

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