Maxar Technologies показал спутниковые снимки лагеря "вагнеровцев" в Беларуси. По данным мониторинговых пабликов, там находится уже как минимум 3500 наемников.

Напомним, что накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "вагнеровцы" хотят "сходить на экскурсию в Польшу".

Вооруженные силы Беларуси проводят совместные тренировки с "вагнеровцами" у границы с Польшей. В ответ на это Польша перебросила войска к границе с Беларусью.

По словам спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, количество "вагнеровцев" в Беларуси не представляет прямой угрозы для Украины, однако ВСУ должны быть готовы к любой ситуации, в том числе "к предотвращению провокаций на границе".

Подробнее эту ситуацию мы разбирали в отдельном материале.

Война в Украине идет уже 516-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 515-го дня войны. Вчера Россия нанесла очередной удар по Одессе, применив 19 ракет. В ходе обстрела Одессы один человек погиб. Россияне пытались наступать на Запорожском, Бахмутском и Лиманском направлениях. Военный паблик DeepState пишет о существенном продвижении россиян в районе Кармазиновки (юго-западнее Сватово, направление на Оскол).

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.