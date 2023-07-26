После недавнего заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о желании "вагнеровцев" сходить "на экскурсию в Варшаву" аналогичные планы озвучил белорусский провластный эксперт. Александр Шпаковский прямо предупредил о возможности диверсий "Вагнера" в Польше.



Многие наблюдатели воспринимают это как блеф или угрозы на будущее, чтобы, например, побудить США не посылать Украине самолеты и дальнобойные ракеты.



С другой стороны, ситуация напоминает преддверие вторжения РФ в Украину. Тогда тоже из Москвы звучали заявления о подготовке наступления Киева на Донбассе и рассуждения на тему, какие российские территории "подарили" Украине. Точно так же и сейчас Владимир Путин заявляет о "подарке Сталина Польше" и планах нападения Польши на Беларусь.



Вероятность того, что поляки готовят нападения на Беларусь, близка к нулю. Если американцы не позволяют странам НАТО напрямую участвовать в войне в Украине, опасаясь конфликта с РФ, то выглядит невозможным, чтобы они дали отмашку полякам нападать на Беларусь, связанную союзническими обязательствами по ОДКБ с Россией.



Если что и готовится на польской границе, так это провокации со стороны "вагнеровцев".



Каких-либо серьезных военных последствий они иметь не будут. Даже полностью выведя из строя, например, аэропорт в Жешуве, диверсанты не нанесут этим критический урон логистике поставок вооружений Украине.



Однако геополитические последствия акций могут быть крайне значительными и ударят, в первую очередь, по самой России и Путину. Хотя серьезная угроза будет и для всего мира.

Варианта последствий таких действий два.

Первый: НАТО воспримет происходящее как нападение на свою территорию и выдвинет ультиматум с угрозой начала войны. Такой же ультиматум может выдвинуть и Путин, обвинив страны НАТО в подготовке к нападению на Беларусь. То есть мир окажется на грани третьей мировой войны. Однако, в силу очевидности того, что ее провоцирует Россия, Запад может перетянуть на свою сторону Китай, Индию, Турцию и другие страны, организовав тотальную экономическую и военную блокаду РФ. И в такой ситуации Путину нужно будет либо решаться на ядерный удар (с гарантированным уничтожением вслед за этим самой России), либо включать заднюю.

Второй вариант: НАТО не будет выдвигать ультиматумы с угрозой войны, но ответит через Украину. И последствия ответа для России и Путина будут болезненными:

Окажется поломан нынешний тренд, когда на Западе по мере затягивания войны усиливаются позиции тех, кто выступает за переговоры и компромиссы с Кремлем. Что, по оценкам западных СМИ, может сказаться на темпах и объемах военной помощи Киеву и превратиться уже в ближайшее время в стратегическую угрозу для способности Украины продолжать войну, приведя к заморозке конфликта либо даже к выходу на мирные договоренности. В случае провокаций "вагнеровцев" на территории стран НАТО все варианты переговоров с Россией на Западе отбросят, так как убедятся в смертельной угрозе, исходящей от нынешних хозяев Кремля непосредственно для НАТО и ЕС. Украине будет поставлено все оружие, которое просит Киев.

С большой долей вероятности в ответ на диверсии "вагнеровцев" Запад снимет запрет на использование своего оружия на территории России. Западные ракеты полетят на Белгород, Брянск, Курск и другие города. То есть ситуация на фронте и в тылу для РФ резко ухудшится.

Единственные из российских игроков, кто окажется в плюсе, – это Евгений Пригожин и "вагнеровцы". Они сделают себе колоссальный пиар внутри России на диверсиях в странах НАТО (практически бессмысленных с точки зрения хода войны в Украине). А ухудшение положения на фронте и усиление обстрелов территории РФ смогут использовать для возобновления наката на российскую власть, представляя нынешних кремлевских правителей как слабаков и трусов, которые не могут защитить Россию". И тем самым создавая почву для нового мятежа.

Как мы уже писали, диверсии "вагнеровцев" в Польше могут пойти не по сценарию Кремля, став для Путина ловушкой. Такой же ловушкой фактически стало для президента РФ и вторжение в Украину. Сделал ли он из этого выводы – увидим по развитию ситуации уже в ближайшее время.