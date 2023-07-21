Что можно сказать по поводу очередного заявления российских властей о якобы намерениях Польши ввести войска в Украину, чтоб захватить Львов, а потом ударить и по Беларуси?

Киев и Варшава уже неоднократно опровергали планы ввода польских войск в Украину и "присоединения" к Польше западной Украины. Кроме того, позиция Вашингтона остается неизменной: страны НАТО не могут участвовать напрямую в войне против РФ в Украине. И уж тем более американцы не дали бы полякам атаковать Беларусь (союзницу России по ОДКБ) даже если у Варшавы и появились бы вдруг такие планы.

Заявления Кремля по поводу "польской угрозы" в чём-то напоминают заявления РФ накануне 24 февраля 2022 года о том, что Украина якобы "готовит наступление на Донбассе". Напомним, тогда это было использовано как один из главных поводов для вторжения.

Поэтому, не исключено, что и за нынешними словами российских руководителей об "агрессивных намерениях Варшавы", стоят планы подготовки вооруженных провокаций на границе Беларуси и Польши (об их вероятности мы писали как раз вчера).

Правда, с точки зрения самой России, организация этих провокаций нелогична. Так как придаст новое дыхание усилиям Запада по поддержке Украины, убедив тех же немцев и французов, что Москва представляет прямую опасность для Европы, которую нужно остановить любым способом.

Возможно, Путин хочет разыграть на Польше "карибский сценарий-2", повысив ставки до максимума (вплоть до угрозы прямой войны с НАТО), рассчитывая затем выйти на некие договоренности с Западом.

Однако, учитывая, что основную скрипку в вероятных провокациях на польской границе (если они начнутся) будут играть, судя по всему, "вагнеровцы" (которые уже показали свою неуправляемость и нелояльность Путину) ситуация может быстро выйти из под контроля и пойти совсем не по сценарию Кремля.