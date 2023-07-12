Украина не заинтересована в размещении иностранных войск на своей территории.

Об этом заявил Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистов о высказанной в Польше инициативе по размещению польских миротворческих подразделений в Украине.

"Вопрос о размещении у нас польских войск никто не поднимает. В этом не заинтересованы ни страны НАТО, ни мы — пока мы не в Альянсе, чтобы у нас располагались те или иные иностранные вооруженные силы. Собственных вооруженных сил Украины достаточно, вопрос лишь в конкретном современном оружии натовского образца", — сказал президент.

Ранее Зеленский признался, что не знает сроков, когда в Украину передадут дальнобойные ракеты ATAСMS.

Также Владимир Зеленский сообщил, что его встреча с Джо Байденов в ходе саммита НАТО в Вильнюсе была "Очень хорошая и сильная".

Война в Украине идет уже 504-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 12 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 11 июля. Вчера в Вильнюсе начался саммит НАТО. В итоговое коммюнике была включена такая формулировка: Украина получит приглашение в НАТО, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия". На пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пока идет война, о вступлении Украины в НАТО не может быть и речи.

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