В России снова заговорили о том, что Польша хочет якобы аннексировать часть Украины.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на Совете безопасности РФ, заявил, что готовится ввод польских и литовских войск в Украину.

По его словам, "польско-литовско-украинское воинское соединение планируют использовать для последующей оккупации Украины".

Перед этим выступал глава Службы внешней разведки Нарышкин, который заявил, что "у польского руководства усиливается настрой на то, чтобы вести контроль на западных территориях Украины, западных областях, путем размещения там своих войск".

Путин, комментируя эту тему, связал ее с контрнаступлением ВСУ, в котором "результатов – во всяком случае пока – нет" и "поддержка Украины (Западом - Ред.) это, по сути дела, тупик".

В связи с чем, по мнению российского президента, Польша готовится сформировать коалицию соседних стран НАТО и войти на территорию Западной Украины под предлогом ее защиты.

И предупредил Польшу о "серьёзных последствиях этого".

Также он заявил, что РФ "вмешается", если поляки предпримут действия против Беларуси.

Отметим, Киев и Варшава уже неоднократно опровергали приписываемые им планы о вводе польских войск в Украину и "присоединения" к Польше Западной Украины.

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