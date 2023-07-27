Польское правительство заявляет, что может принять решение о полном закрытии своей границы с Беларусью, если поблизости произойдут серьезные инциденты с участием наемников ЧВК "Вагнер".

Об этом сказал министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский, пишет Reuters.

Министр дал понять, что в этом случае другие члены НАТО - Литва и Латвия - также закроют свои границы с Беларусью.

"Если мы решим, что это правильный ответ на данный момент, мы придем к полной изоляции Беларуси", - сказал Каминский.

Напомним, в последнее время из Беларуси звучат намёки о том, что "вагнеровцы" могут совершить диверсии на территории Польши. Эксперты заявляют о возможности нападения "вагнеровцев" на аэропорт в польском Жешуве, через который идут поставки военной помощи Украине.

Тем временем в Польше приняли решение направить еще 500 правоохранителей к своей границе с Беларусью на фоне напряженной ситуации. Правоохранители присоединятся к 5 тысячам пограничников и 2 тысячам солдат, которые на данный момент уже охраняют безопасность этой границы.

Также в Польше создают специальное подразделение для борьбы с ЧВК "Вагнер" в Беларуси.