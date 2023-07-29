Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что сотня "вагнеровцев" переброшена в район Сувалкского коридора (территория Польши и Литвы, которая отделяет Беларусь от Калининградской области РФ).

Об этом он сообщил выступая во время визита на завод в Гливице, где ремонтируют поврежденные в Украине танки Leopard.

"Вероятно, они будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам проникать в Польшу, чтобы дестабилизировать страну. Также вероятно, что они также будут пытаться проникнуть в Польшу под видом нелегальных мигрантов, что создаст дополнительные риски", - заявил польский премьер.

Моравецкий расценил это как "продолжение гибридного наступления на польскую территорию".

По словам премьера Польши, в этом году было зафиксировано 16 000 попыток нелегального пересечения границы мигрантами.

"Сейчас ситуация становится еще более опасной. У нас есть информация, что более 100 наемников группы Вагнера двинулись в сторону Сувалского коридора возле Гродно в Беларуси", – сказал Моравецкий.

Напомним, ранее о том, что "вагнеровцы" могут попытаться захватить "Сувалкский коридор" заявляли депутаты Госдумы.

Что ждать от "вагнеровцев" в Беларуси мы анализировали в отдельном материале.