Глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен заявил, что Украина может получить членство в НАТО в обмен на уступку части территории РФ, и это может быть частью сделки по прекращению войны.

Заявление прозвучало во время дебатов в Норвегии, передает местное издание VG.

"Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО", - сказал Йенссен.

По его словам, переговоры о послевоенном статусе Украины уже идут, а вопросы об уступке территории РФ поднимает не только он.

"Я не говорю, что так должно быть. Но это может быть возможным решением. Есть значительные подвижки в вопросе будущего членства Украины в НАТО", - добавил он.

Сейчас за рубежом чаще всего звучит предложение оставить за Россией Крым, а взамен, например, взять остальную территорию Украины в НАТО. Немецкий политолог Андреас Умланд против такого подхода, поскольку это "означало бы признание того, что сила - это право".

Ранее мы писали о заявлении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, согласно которому страны, призывающие к немедленному миру с Россией, хотят отдать РФ захваченные ею украинские территории.

А президент Бразилии Лула да Силва во время визита на саммит Евросоюза и Латинской Америки отметил, что "мир устал" от войны в Украине, и не стал называть Россию виновником конфликта.