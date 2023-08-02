На данный момент "вагнеровцы" не представляют прямой угрозы для НАТО.

Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета по национальной безопасности США Джон Кирби.

"Нам неизвестно о какой-либо конкретной угрозе, которую "группа Вагнера" представляет для Польши или других союзников по НАТО и мы за этим, очевидно, внимательно следим", - приводит слова чиновника "Голос Америки".

Он сказал, что США привержены своим обязательствам в рамках пятой статьи НАТО, согласно которой нападение на одного члена Альянса является нападением на всех.

Напомним, вчера США прямо дали понять, что действия "вагнеровцев" против Польши будет рассматриваться как атака России на страну-члена НАТО.

Ранее Лукашенко заявил, что переброска "вагнеровцев" на границу к Польше не связана с планами вторжения в нее.

"Страна" подробно анализировала, к каким последствиям могут привести действия "вагнеровцев" в Беларуси.

Война в Украине идет уже 525-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одним из самых активных остается Запорожское направление. РФ также продолжает попытки атаковать в Донецкой и Луганской области.

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