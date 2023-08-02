Постпред США в ООН предупредил, что диверсия ЧВК "Вагнер" в Польше будет расценена как российское вторжение
Любая диверсия со стороны подразделений "Вагнера" на территории Польши будет расценена Соединёнными штатами как российское вторжение.
Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, отвечая на вопрос журналистов о возможном начале боевых действий на территории Польши.
Перед этим президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что переброска "вагнеровцев" на границу к Польше не связана с планами вторжения в неё. Он заявил также, что Польша должна быть признательна Минску за то, что он вывез пригожинских боевиков к себе и взял их под контроль. По словам Лукашенко, под Бахмутом ЧВК "Вагнер" сильно пострадало от западного вооружения, поставленного, в частности, Польшей, и само бы "просочилось" в Польшу, чтобы отомстить.
Как мы сообщали ранее, провокации на границе с Польшей станут такой же "ловушкой" для Путина, как и вторжение в Украину, и также как превращение ЧВК "Вагнер" в полноценную армию, итогом чего стал мятеж 23 июня, который лишь по стечению удачных для Кремля обстоятельств не перерос в повторение февраля 1917 года.
Возможно, понимание всех этих рисков и приведёт к тому, что провокация на терриории Польши не будет осуществлена. Также как другие подобные катастрофические прогнозы наподобие подрыва Запорожской АЭС.