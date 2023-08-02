Любая диверсия со стороны подразделений "Вагнера" на территории Польши будет расценена Соединёнными штатами как российское вторжение.

Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, отвечая на вопрос журналистов о возможном начале боевых действий на территории Польши.

Перед этим президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что переброска "вагнеровцев" на границу к Польше не связана с планами вторжения в неё. Он заявил также, что Польша должна быть признательна Минску за то, что он вывез пригожинских боевиков к себе и взял их под контроль. По словам Лукашенко, под Бахмутом ЧВК "Вагнер" сильно пострадало от западного вооружения, поставленного, в частности, Польшей, и само бы "просочилось" в Польшу, чтобы отомстить.

Как мы сообщали ранее, провокации на границе с Польшей станут такой же "ловушкой" для Путина, как и вторжение в Украину, и также как превращение ЧВК "Вагнер" в полноценную армию, итогом чего стал мятеж 23 июня, который лишь по стечению удачных для Кремля обстоятельств не перерос в повторение февраля 1917 года.

Возможно, понимание всех этих рисков и приведёт к тому, что провокация на терриории Польши не будет осуществлена. Также как другие подобные катастрофические прогнозы наподобие подрыва Запорожской АЭС.