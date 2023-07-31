Польша серьезно воспринимает угрозу, которую представляют "вагнеровцы" в Беларуси.

Об этом заявил вице-маршал Сената Польши Михал Каминский в эфире украинского телемарафона.

По его словам, власти не исключают вероятность, что наемники могут попытаться вторгнуться в Польшу.

"Никто в Польше не исключает, чтобы с целью, так сказать, тестирования НАТО, тестирования солидарности Альянса с Польшей, с восточной Европой, они могут попытаться зайти в Польшу. Скорее это будет террористическая операция "Вагнера", чем полномасштабное вторжение, как в случае с Украиной", - сказал Каминский.

Он выразил уверенность, что Польша и НАТО справятся с такой угрозой.

"Хочу напомнить, у нас в Польше уже находятся американские солдаты и офицеры. Пусть "вагнеровцы" заходят. Они там встретят не только польскую, но и американскую оборону. Один вопрос: кто будет платить за их гробы, в которых мы будем отправлять их обратно в Россию?" - сказал Каминский.

Ранее сообщалось, что Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией, а Минск подвозит к границе нелегальных мигрантов и обеспечивает их оборудованием, которое позволит им переходить через ограждения и нападать на поляков.

Польский премьер Матеуш Моравецкий заявлял, что сотня "вагнеровцев" переброшена в район Сувалкского коридора - территорию Польши и Литвы, которая отделяет Беларусь от Калининградской области РФ.

Ранее "Страна" анализировала, чего ждать от "вагнеровцев" в Беларуси.