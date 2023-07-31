Польша разместила снайперов на границе с Беларусью.

Об этом сообщило командование польской армии.

Уполномоченный по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин говорит, что Беларусь подвозит к границе нелегальных мигрантов и обеспечивает их оборудованием, которое позволяет им переходить через ограждения - лестницами, болторезами, а также камнями, кирпичами и брусчаткой для нападения.

Ситуация на границе остается напряженной, "группы агрессивных иностранцев" ежедневно нападают на польских пограничников.

Ранее польский премьер Моравецкий заявил, что сотня "вагнеровцев" была переброшена в район Сувалкского коридора (территория Польши и Литвы, которая отделяет Беларусь от Калининградской области РФ).

Ранее мы анализировали, чего ждать от "вагнеровцев" в Беларуси.

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