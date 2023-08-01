Президент Беларуси Александр Лукашенко отрицает планы "вагнеровцев" захватить Сувалкский коридор, который соединил бы территорию Беларуси и Калининградской области РФ.

Об этом политик заявил на встрече с жителями агрогородка Беловежский в Каменецком районе. Его слова приводит пресс-служба.

Лукашенко заметил, что западные политики стали переживать из-за планов находящихся в Беларуси подразделений ЧВК "Вагнер" занять Сувалкский коридор.

"Слушайте, Сувалкский коридор не в Беларуси. Мы не перемещаемся по этому коридору, ни к коридору. Нам он тысячу лет не нужен. Главное, чтобы было спокойно", - подчеркнул Лукашенко.

Вместе с тем президент отметил, что по своей территории Беларусь будет перемещать свои воинские подразделения так, как посчитает нужным.

"Мы по плану выстраиваем оборону, исходя из опыта даже этих "вагнеровцев", - добавил он.

"Я пошутил, что "вагнеровцы" между собой шушукаются: на экскурсию в Жешув сходим. Почему? Потому что техника и вооружения шли из Жешува туда, где под Артемовском (Бахмутом) воевали эти "вагнеровцы". Там погибли тысячи их ребят. И они это им не простят. Пусть еще скажут (польские власти - Ред.) белорусам и мне спасибо за то, что мы пригласили к себе этих бойцов. А это не одна тысяча. Я даже не хочу называть. Всего сегодня у них под контролем больше 30 тысяч человек. Это ребята, заряженные на войну, обиженные. Много искалеченных, погибших. Они, что, простят? Не простят. Поэтому пусть молятся, что мы держим их, еще как-то обеспечиваем. В противном случае они без нас бы просочились туда и вломили бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось. Поэтому меня упрекать не надо, а пусть скажут спасибо", - заявил Лукашенко.

Также он заверил, что переброска "вагнеровцев" на границу к Польше не связана с планами вторжения в соседнюю страну.

"Они обучали наших военных, которые находятся в том районе", - сказал Лукашенко.

Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что сотня "вагнеровцев" переброшена в район Сувалкского коридора.

Вице-маршалок Сената Польши Михал Каминский сказал, что Варшава всерьез воспринимает угрозу от "вагнеровцев" в Беларуси.

А немецкие туристы боятся ехать в Польшу из-за появления ЧВК "Вагнера" на границе соседней Беларуси.